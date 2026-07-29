Φωτιά στον Τύρναβο - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για από αέρος ρίψεις νερού κάνουν κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρναβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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