Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Ένας 69χρονος αγρότης, έχασε τη ζωή του, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Στρυμονικό στις Σέρρες, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε εξετράπη τη στιγμή που επιχειρούσε να βγει από το χωράφι.

Το αγροτικό μηχάνημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Α.Τ. Βισαλτίας.