Το «ξενοδοχείο» των Ναζί για 20.000 επισκέπτες που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν

Στις ακτές της Βαλτικής ένα τεράστιο κτίσμα του ναζιστικού καθεστώτος που προοριζόταν για 20.000 τουρίστες παρέμενε ερείπιο και σήμερα έγινε ξανά προορισμός

Newsbomb

Το «ξενοδοχείο» των Ναζί για 20.000 επισκέπτες που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν
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Στις ακτές της Βαλτικής, στο γερμανικό νησί Ρίγκεν, βρίσκεται μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και αμφιλεγόμενες κατασκευές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για το Prora, ένα τεράστιο συγκρότημα από μπετόν που δημιουργήθηκε από τη ναζιστική Γερμανία με στόχο να γίνει το μεγαλύτερο παραθεριστικό κέντρο στον κόσμο.

Το φιλόδοξο σχέδιο προέβλεπε τη φιλοξενία 20.000 Γερμανών τουριστών ταυτόχρονα, σε ένα κτίριο μήκους 4,5 χιλιομέτρων. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1936 και παρουσιάστηκε ως απόδειξη της οργανωτικής δύναμης του Τρίτου Ράιχ. Το έργο ανήκε στην οργάνωση «Δύναμη μέσω της Χαράς» (Kraft durch Freude), η οποία είχε δημιουργηθεί για να οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων μέσω εκδρομών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιδοτούμενων διακοπών.

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