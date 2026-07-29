Νέος προβληματισμός στο Μαξίμου: Μαλλιά – κουβάρια στη ΝΔ για την Κωνσταντοπούλου

Η νέα επίθεση Κυριαζίδη στην Κωνσταντοπούλου άναψε φωτιές στη «γαλάζια» παράταξη – Αποστάσεις υπουργών και βουλευτών, παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση Κακλαμάνη

Κώστας Τσιτούνας

Νέος προβληματισμός στο Μαξίμου: Μαλλιά – κουβάρια στη ΝΔ για την Κωνσταντοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης δέχθηκε έντονες επικρίσεις για δηλώσεις του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας εσωκομματική ένταση.
  • Υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις Κυριαζίδη, με τον πρόεδρο της Βουλής να τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τις δηλώσεις ως μισογυνικές και σεξιστικές, ενώ η αντιπολίτευση επέκρινε τη ΝΔ για τη διαχείριση του θέματος.
  • Η υπόθεση δημιούργησε νέο πονοκέφαλο για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς αποσπά την προσοχή από την κυβερνητική ατζέντα και αναδεικνύει εσωτερικές διαφωνίες στη ΝΔ.
  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει το θέμα, με την έκβαση να παραμένει αβέβαιη ως προς το αν θα κλείσει τις πολιτικές συγκρούσεις.
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Νέος γύρος εσωκομματικής αναταραχής στην αυλή της γαλάζιας παράταξης. Σε νέα εστία εσωκομματικής έντασης εξελίχθηκε η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη, με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κραδασμούς μετά τη νέα αναφορά του βουλευτή Δράμας προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η προσπάθεια του κ. Κυριαζίδη να υπερασπιστεί την παλαιότερη φράση του, ότι το «κάνε κανένα παιδί» ήταν απλώς μια «ευχή», όχι μόνο δεν έκλεισε την υπόθεση, αλλά προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, ακόμη και μέσα στο κυβερνών κόμμα.

Οι τοποθετήσεις του άνοιξαν έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης για τα όρια του κοινοβουλευτικού λόγου, ενώ κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να διαφοροποιηθούν, επιχειρώντας να περιορίσουν την πολιτική ζημιά.

Αποστάσεις από το εσωτερικό της ΝΔ

Το κλίμα στη «γαλάζια» παράταξη μόνο ενιαίο δεν ήταν. Υπουργοί και βουλευτές πήραν σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του Δημήτρη Κυριαζίδη, χαρακτηρίζοντάς τις ατυχείς και επιζήμιες για την εικόνα της κυβέρνησης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αναφορές, ενώ άλλα στελέχη υπογράμμιζαν ότι τέτοιες προσωπικές επιθέσεις δεν εκφράζουν την κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και βουλευτές που, παρότι αποδοκίμασαν το ύφος του συναδέλφου τους, επανέφεραν την κριτική τους προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της στη Βουλή, δείχνοντας ότι ούτε στο εσωτερικό της ΝΔ υπήρχε κοινή γραμμή. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε για παράδειγμα ο Δημήτρης Καιρίδης, ενώ αντίθετα ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας αποδοκίμασε τις δηλώσεις Κυριαζίδη

Παρέμβαση Κακλαμάνη

Η ένταση οδήγησε σε άμεση θεσμική παρέμβαση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αποφάσισε την παραπομπή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί εάν οι αναφορές του συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας και αν προσβάλλουν το κύρος του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης και θα αποφασίσει αν συντρέχει λόγος επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Η Κωνσταντοπούλου ανεβάζει τους τόνους

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για ακραία μισογυνική και σεξιστική επίθεση, ενώ υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης λειτουργεί ως πολιτικός εκφραστής μιας ευρύτερης νοοτροπίας που πρέπει να καταδικαστεί.

Η αντιπολίτευση αξιοποίησε άμεσα το περιστατικό, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τέτοιες συμπεριφορές στο εσωτερικό της.

Πονοκέφαλος για το Μαξίμου

Το νέο επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς πολιτικούς τόνους ενόψει του φθινοπώρου. Αντί όμως η συζήτηση να επικεντρωθεί στην κυβερνητική ατζέντα, η δημόσια αντιπαράθεση μεταφέρθηκε ξανά στις προσωπικές επιθέσεις και στην εσωτερική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.

Η υπόθεση Κυριαζίδη μετατράπηκε έτσι σε έναν ακόμη εσωκομματικό πονοκέφαλο, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους συμπεριφορές και αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας θα κλείσει οριστικά το θέμα ή θα πυροδοτήσει νέο κύκλο πολιτικών συγκρούσεων.

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