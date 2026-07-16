Μητσοτάκης: Επιμένει στην ατζέντα των έργων και της οικονομίας - Σταθερά στο 2027 οι εκλογές

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και επιβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Η κυβέρνηση εστιάζει στην οικονομία, τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως οδικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων είναι κεντρικά θέματα στο κυβερνητικό σχέδιο ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και αφήνει αιχμές για τον ρόλο του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική ιστορία.

Η Νέα Δημοκρατία τονίζει την υλοποίηση έργων και τη βελτίωση της καθημερινότητας, αποφεύγοντας τις προεκλογικές υποσχέσεις. Snapshot powered by AI

Οριστικά στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής στρατηγικής τοποθετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την οικονομία, τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα, επιδιώκοντας να κρατήσει τη δημόσια συζήτηση μακριά από τα σενάρια πρόωρων εκλογών και την πολιτική πόλωση. Αυτό αναμένεται να είναι και το βασικό μήνυμα που θα εκπέμψει σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που πραγματοποιείται στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου δεσπόζουν δύο κρίσιμα ζητήματα: το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα μεγάλα δίκτυα της χώρας, με έμφαση στις οδικές, ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές και σιδηροδρομικές υποδομές. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αναδείξει ότι διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και επιτάχυνση των επενδύσεων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο πολιτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης και γι' αυτό ο πρωθυπουργός επιμένει στη λεγόμενη «θετική ατζέντα», δίνοντας έμφαση σε έργα, μεταρρυθμίσεις και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε εκ νέου κάθε συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, αδειάζοντας ουσιαστικά τις σχετικές αναφορές του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η λαϊκή εντολή είναι τετραετής και ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση εργάζεται με ορίζοντα την ολοκλήρωση της θητείας της.

Αιχμές για Σαμαρά

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι αναφορές του πρωθυπουργού από την Εύβοια, οι οποίες ερμηνεύθηκαν ως έμμεσες αλλά σαφείς αιχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία της γέφυρας που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια, σημειώνοντας ότι «οι γέφυρες ενώνουν, δεν γκρεμίζουν», μια φράση που κυβερνητικά στελέχη συνέδεσαν με την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι το 1993 η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έπεσε όταν έχασε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, σε μια αναφορά που στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρήθηκε ευθεία υπενθύμιση του ρόλου που είχε διαδραματίσει τότε ο Αντώνης Σαμαράς. Με αυτόν τον τρόπο, το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει ότι, πέρα από την προσήλωση στην οικονομική ατζέντα, δεν αφήνει αναπάντητες ούτε τις πολιτικές παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, επιμένοντας παράλληλα ότι η σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου.

«Μιλάμε με έργα»

Ο κ. Μητσοτάκης σε πολίτες στους Ωραιούς τόνισε ότι η ΝΔ μιλάει με έργα και όχι με υποσχέσεις: «Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται – εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια – Η Β. Εύβοια εχει ανακάμψει, περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα» και κατέληξε: «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 – εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας – είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες – ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Ν.Δ.».

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