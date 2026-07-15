Μητσοτάκης από την Εύβοια: Εκλογές την άνοιξη 2027 - Σας θέλω ετοιμοπόλεμους, στις επάλξεις

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και κάλεσε τους πολίτες να είναι έτοιμοι και ενεργοί.

Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, με αύξηση του τουρισμού, μείωση της ανεργίας και μεγαλύτερα εισοδήματα.

Η κυβέρνηση επενδύει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας, με στόχο την παράδοση του καλύτερου συστήματος στο τέλος της τετραετίας.

Στην Ιστιαία ανακοινώθηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη συνεχή παρουσία και στήριξη της κυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες χωρίς να περιμένει την προεκλογική περίοδο. Snapshot powered by AI

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, σας θέλω ετοιμοπόλεμους, στις επάλξεις», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολίτες στους Ωρεούς της Εύβοιας.

Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται - εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα».

Ακολούθως, είπε: «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027». «Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας - είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες», πρόσθεσε και κατέληξε: «Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Ν.Δ.».

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Νωρίτερα, στην Ιστιαία, ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης - στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα», είπε ο πρωθυπουργός από το ΚΜ από Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Β. Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία - η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

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