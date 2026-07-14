Ο Μητσοτάκης κλείνει την πόρτα σε Σαμαρά και απορρίπτει σενάρια συγκυβέρνησης

Το Μέγαρο Μαξίμου κλείνει κάθε συζήτηση για μελλοντική συνεργασία με ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, επιμένει στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μητσοτάκης κλείνει την πόρτα σε Σαμαρά και απορρίπτει σενάρια συγκυβέρνησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αντώνη Σαμαρά

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το Μέγαρο Μαξίμου αποκλείει κάθε συνεργασία με κόμμα που ενδέχεται να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς και επιμένει στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027.
  • Η κυβέρνηση δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός θα προκύψει αποκλειστικά από την ψήφο των πολιτών και όχι μέσω πολιτικών συμφωνιών ή διαπραγματεύσεων.
  • Η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζει τη συνέχιση έργων υποδομής και θα παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για οικονομική ανευθυνότητα και το ταυτίζει πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, κατακρίνοντας τις προτάσεις τους ως μη κοστολογημένες.
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Το Μαξίμου απορρίπτει κάθε σενάριο διαπραγμάτευσης και χαράζει πορεία προς την κάλπη του 2027. Η κυβέρνηση επιλέγει να βάλει τέλος στα σενάρια που συνδέονται με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύεται ότι μοναδικός στόχος είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές της άνοιξης του 2027 και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης για συνεργασίες ή πολιτικές συμφωνίες με οποιοδήποτε νέο κόμμα ενδεχομένως δημιουργηθεί.

Το μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό είναι σαφές: η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογική διαπραγμάτευσης για κυβερνητικά σχήματα, ούτε να αποδεχθεί σενάρια στα οποία το πρόσωπο του πρωθυπουργού θα αποτελεί αντικείμενο πολιτικής συμφωνίας. Αντίθετα, επιμένει ότι ο πρωθυπουργός επιλέγεται αποκλειστικά από τους πολίτες μέσω της κάλπης και όχι μέσα από συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες.

Στην πραγματικότητα, το Μαξίμου διαμορφώνει από τώρα το πολιτικό πλαίσιο των επόμενων εκλογών. Η θέση που εκπέμπεται είναι ότι εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα, πρωθυπουργός μπορεί να είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κανένα άλλο πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτεται προκαταβολικά κάθε σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές ισορροπίες ή σε κυβερνήσεις με όρους διαπραγμάτευσης.

Η κυβέρνηση, μάλιστα, αποφεύγει να σχολιάσει αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, επιμένοντας ότι πρόκειται για υποθετικό σενάριο. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η θέση παραμένει αμετακίνητη: σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών, στόχος η αυτοδυναμία και καμία συζήτηση για συγκυβέρνηση.

Η στρατηγική μέχρι τις εκλογές

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η απάντηση στα πολιτικά σενάρια δεν είναι οι παρασκηνιακές συζητήσεις αλλά η συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύουν την παράδοση μεγάλων έργων υποδομής μέσα στο καλοκαίρι, όπως ο Ε65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τα νέα τμήματα του ΒΟΑΚ και ο κόμβος Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει όχι μόνο τις παρεμβάσεις της επόμενης χρονιάς αλλά και το συνολικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα το 2030. Στόχος είναι να ζητήσει από τους πολίτες νέα εντολή, προβάλλοντας ως βασικό επιχείρημα τη συνέπεια μεταξύ δεσμεύσεων και αποτελεσμάτων.

Σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη

Ιδιαίτερα επιθετική είναι η κυβερνητική γραμμή απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς δημοσιονομική τεκμηρίωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι στα ποσά που επικαλείται η Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για οικονομική ανευθυνότητα και προσπάθεια δημιουργίας ψεύτικων προσδοκιών.

Παράλληλα, από το Μαξίμου επιχειρούν να ταυτίσουν πολιτικά το ΠΑΣΟΚ με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι υιοθετεί την ίδια λογική παροχών χωρίς αντίκρισμα και χωρίς αξιόπιστη κοστολόγηση.

Τα πυρά κατά Τσίπρα

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας, με το Μέγαρο Μαξίμου να υποστηρίζει ότι επιχειρεί πολιτική επανεμφάνιση χωρίς ουσιαστική ανανέωση.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται με την ίδια ρητορική, τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες υποσχέσεις, επιχειρώντας να παρουσιάσει ως νέο ένα πολιτικό εγχείρημα που, όπως λένε, αποτελεί ουσιαστικά έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2».

Παράλληλα, η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις του για τα ελληνοτουρκικά, επισημαίνοντας ότι επί των ημερών της η Ελλάδα εξασφάλισε την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35, προχώρησε στην αναβάθμιση των F-16, απέκτησε Rafale και φρεγάτες Belharra, ενώ προώθησε σημαντικές συμφωνίες για την ΑΟΖ και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Με αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει από νωρίς το βασικό δίλημμα των εκλογών του 2027: από τη μία μια κυβέρνηση που, όπως υποστηρίζει, εγγυάται σταθερότητα, συνέπεια και υλοποίηση δεσμεύσεων, και από την άλλη μια αντιπολίτευση την οποία κατηγορεί για παροχολογία, αναξιοπιστία και επιστροφή σε πολιτικές του παρελθόντος.

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