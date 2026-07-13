Άδωνις κατά γαλάζιων «κομιλφό», η Καρυστιανού και το αμαρτωλό ακίνητο, ο... μύλος με τα σπιτάκια

Παραλίγο «μπουζουξίδικο Νο2» στον ΣΥΡΙΖΑ

Από αυτή την εβδομάδα και μέχρι τις 20 με 25 Αυγούστου βλέπω να πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί της βαριάς πολιτικής επικαιρότητας αφού οι περισσότεροι έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν κάποιες μέρες ξεκούρασης με μικρές αποδράσεις. Οι υποψήφιοι βουλευτές βέβαια είναι σε εκλογικό mood οπότε θα συνεχίσουν τις περιοδείες με μάσκα και βατραχοπέδιλα. Στον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, πώς θα πάνε διακοπές όταν το κόμμα είναι ακέφαλο; Ρωτάω τους συντρόφους στην Κουμουνδούρου, από πού θα εκλεγεί ο πρόεδρος από τη βάση ή από κάποιο άλλο όργανο; Απάντηση δεν παίρνω. Προφανώς θα πρέπει να γίνει έκτακτο συνέδριο και μέχρι τότε να οριστεί κάποιος επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος... Μπλέξιμο. Εδώ δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν ούτε την Κεντρική Επιτροπή... Παραλίγο να το κάνουν «μπουζουξίδικο Νο2» όταν το Σάββατο κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια ένα μέλος της ΚΕ με ένα στέλεχος του πρώην προέδρου Σωκράτη Φάμελλου. Τα ίδια είχαν γίνει και στο «μπουζουξίδικο Νο1» με την καθαίρεση Κασσελάκη.

Ο Άδωνις και το μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Πυρ και μανία είναι ο υπουργός Υγείας με όσους έσπευσαν από τη ΝΔ και την κυβέρνηση να τον «αδειάσουν» για τα όσα είπε εναντίον της εντιμότητας Τσίπρα. Σε αυστηρό ύφος υπενθύμισε στους γαλάζιους κομιλφό: «Δεν ξέρω αν αυτοί που βγαίνουν κομιλφό θα ήταν το ίδιο ψύχραιμοι αν ο Τσίπρας είχε πάει να τους κλείσει φυλακή με ψέματα, τους έκλεινε τις εταιρείες τους με εισαγγελικές έρευνες, τους κράταγε ομήρους 5 χρόνια με την Τουλουπάκη». Νομίζω καταλάβατε για ποιους υπουργούς χτυπάει η καμπάνα...

Η νέα γκάφα Κοντονή

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής, μετά τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε το θέμα με τους ποινικούς κώδικες βγήκε με νέες δηλώσεις του και τα έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Επιχείρησε να υποβαθμίσει το όλο ζήτημα λέγοντας ότι ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό, αλλά για διαπλοκή! Ααα εντάξει. Κι εμείς σε παρεξήγησαμε κύριε Κοντονή. Μια απλή διαπλοκή ήταν δηλαδή; Σιγά το τρομερό...

Η Καρυστιανού χάνει στις δημοσκοπήσεις λόγω του «αμαρτωλού» ακινήτου

Αυτή η ιστορία με τα funds και την εταιρεία στην οποία συμμετείχε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της έχει κοστίσει αρκετά. Η πτώση στις δημοσκοπήσεις είναι εμφανής και γι' αυτό η Μαρία Καρυστιανού θα δώσει την Τετάρτη συνέντευξη τύπου στην ΕΣΗΕΑ για τα κόκκινα δάνεια όπου εκεί θα πρέπει να δώσει επαρκείς απαντήσεις...

Το τηλεφώνημα Φάμελλου σε Τσίπρα

Φήμες λένε ότι τελικά υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγες ημέρες. Προφανώς δεν έγινε κάποια συζήτηση για μεταγραφή του. Αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει οριστικά αν και δεν υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να εντάξει στην ΕΛΑΣ τον Φάμελλο. Προφανώς ο τελευταίος τον ενημέρωσε για τυπικούς λόγους ότι εγκαταλείπει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ...

Τα ψηφοδέλτια της Ηλείας και ο Αβραμόπουλος

Αν δεν με απατά η μνήμη μου, τις επόμενες ημέρες θα έρθει στη Βουλή και το θέμα της άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και πολλοί αναρωτιούνται αν θα είναι στα ψηφοδέλτια στις επικείμενες εκλογές. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω... Μαθαίνω ότι το κόμμα προορίζει άλλον για την Ηλεία και μάλιστα αυτοδιοικητικό...

Ο Σαμαράς ψάχνει για εκπρόσωπο Τύπου

Ο πρώην πρωθυπουργός αναζητά έμπειρο πρόσωπο που θα μπορέσει να υπηρετήσει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του νέου κόμματος. Προφανώς αναζητά κάποιον που να έχει άνεση και εμπειρία στον τηλεοπτικό φακό και να μπορεί να σταθεί στις κόντρες με τη ΝΔ. Στο παρασκήνιο έχουν πέσει δύο ονόματα, του Αργύρη Ντινόπουλου και του Πάνου Παναγιωτόπουλου. Και οι δύο γνήσιοι δεξιοί με πολλά χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ.

Οι 72 δόσεις, οι συνταξιούχοι και ο Πιερρακάκης

Πολλά πράγματα θα κριθούν το προσεχές διάστημα από τις εξισώσεις που προσπαθεί με φιλότιμο τρόπο να λύσει ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Το ένα είναι οι 72 δόσεις για τα χρέη στην εφορία κάτι που θα γίνει άμεσα και θα δώσει ανάσα σε 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους. Το άλλο είναι οι συνταξιούχοι. Ο «Πιερρ» ψάχνει λύση να ενισχύσει τους συνταξιούχους χωρίς να ρίξει στα βράχια τον προϋπολογισμό. Από τη μέχρι τώρα πορεία του σε δύο χαρτοφυλάκια έχει δείξει πως ότι αναλαμβάνει το φέρνει σε πέρας. Για να δούμε...

Το Μαξίμου στήνει γέφυρες φιλίας στη γαλάζια πολυκατοικία

Όπως έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, στην πολιτική πολλά πράγματα λέγονται και δεν γίνονται, ενώ άλλα γίνονται και δεν λέγονται ποτέ. Μαθαίνω λοιπόν ότι από την Πειραιώς - λόγω Σαμαρά -έχουν αρχίσει παρασκηνιακά να ρίχνουν προσεκτικά γέφυρες φιλίας προς τα δεξιά της ΝΔ... Για να σας προλάβω: δεν εννοώ συνεργασίες. Εννοώ μια στοιχειώδη συνεννόηση με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα, όπως του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που έτσι κι αλλιώς δεν απειλούν ιδιαίτερα τη ΝΔ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της στρατηγικής «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου... ».

Ποιον υπουργό στοχοποιούν τα επώνυμα τρολ της ΝΔ;

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την υπόθεση της απόσπασης της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη στις Βρυξέλλες, παρακολουθώ με προσοχή αρκετά θεσμικά τρολ (με ονοματεπώνυμο) της ΝΔ τα οποία καθημερινά σηκώνουν αναρτήσεις στο Χ (πρώην Twitter) εναντίον του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όχι μόνο για την υπόθεση Φαραντούρη, αλλά και για την υπόθεση των υποκλοπών, επειδή είπε ότι οι παρακολουθήσεις προκάλεσαν ρωγμή στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Το να χτυπούν αλύπητα τα τρολ πρώτης γραμμής της ΝΔ έναν εκ των κορυφαίων υπουργών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν το λες και συνηθισμένο. Μάλλον ανορθόδοξο… Αφήστε που πιστεύω ακράδαντα ότι όλο αυτό θα έχει κακή κατάληξη... «Το αισθάνομαι» που έλεγε και μια ψυχή... Τι να κάνουμε; Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά. Εγώ να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα.

Βαποράκι ρουσφετιών;

Θέλω να αγιάσω και δεν μπορώ. Ο λόγος για την περιβόητη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έχουμε από ό,τι φαίνεται να δούμε πολλά επεισόδια ακόμα. Ακούω λοιπόν για μια κυρία που το παίζει ειδήμων επί παντός επιστητού και κατακεραυνώνει τους πάντες ή για την ακρίβεια αυτούς που αποκάλυψαν το σκάνδαλο ότι έχει πιαστεί στη φάκα να είναι βαποράκι ρουσφετιών και μάλιστα παράνομων. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι κακεντρέχειες αλλά αν αποδειχτεί ότι δεν είναι βλέπω να μπλέκει πολύς κόσμος και μαζί τους κάποιοι πονηρούληδες βουλευτές της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης που μπορεί να σκέφτηκαν ότι τα νταραβέρια με επίορκους υπαλλήλους μέσω του … βαποριού είναι ασφαλή.

Ο πανικός των επίορκων

Πάντως μπορεί να καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ολοκληρώσει δικογραφίες που είναι και πολλές αλλά ένας πανικός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στους επίορκους υπαλλήλους καθώς ήδη τρέχουν οι πρώτες κακουργηματικές κατηγορίες. Έχω την αίσθηση όμως ότι η συνέχεια θα είναι πιο συναρπαστική καθώς αναμένεται κάποιοι που είχαν λάβει διαβεβαιώσεις από νομικούς παραστάτες που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα διαπιστώνουν ότι όλα ήταν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και βεβαίως μπορεί να τους περνά από το μυαλό να κελαηδήσουν αλλά δεν ξέρω πόσοι θα το κάνουν και αν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μήπως και σώσουν τα σαρκία τους.

Το σκάλισμα της ευφυούς

Κατά τα λοιπά πληροφορούμαι ότι οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς έχουν αρχίσει και σκαλίζουν πολύ την υπόθεση της ευφυούς γεωργίας. Και οι πρώτες διαπιστώσεις είναι πιο κάποιοι έχουν πληρωθεί δύο φορές για το ίδιο πράγμα από κοινοτικά κονδύλια αλλά και έχουν βάλει χέρι σε στοιχεία που υποτίθεται ότι ανήκαν αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κάποιοι επίσης έχουν ιδιοποιηθεί ευρωπαϊκό έργο εκμεταλλευόμενοι αυτό και εμπορικά και διαφημιστικά ενώ έχουν γίνει και κάποιες μπαγαποντιές που δείχνουν καραμπινάτη σύγκρουση συμφερόντων που αποκρύφτηκε. Ειλικρινά δεν ξέρω πού θα καταλήξει η έρευνα που πληροφορούμαι ότι είναι προχωρημένη και υπάρχει αρκετό αποδεικτικό υλικό αλλά αν καταλήξει εκεί που δείχνει ότι θα καταλήξει κάποιοι δεν μπορούν να σωθούν ούτε με αλλαγή προέδρου για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς δήθεν ενίσχυσης του κύρους τους.

Μύλος με την TEXAN (Σπιτάκια Ανακύκλωσης)

Μένω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου επίσης πληροφορούμαι ότι η δικογραφία για τα περίφημα σπιτάκια της ανακύκλωσης και την περίφημη ΤΕΧΑΝ αλλά και λοιπούς δορυφόρους έχει προχωρήσει. Και σε αυτό έχει συνδράμει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου που έχει διαπιστώσει υπερτιμολογήσεις και έχει επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις. Και εδώ έχουμε το οξύμωρο να βγαίνει στη σέντρα το Ελεγκτικό Συνέδριο που δεν έβλεπε και δεν άκουγε και δεν καταλάβαινε και προσπαθεί να μπαλώσει με τρικ την κατάσταση. Ποιο είναι το τρικ; Πολύ απλά με αφορμή προσφυγή κατά δημοσιονομικής διόρθωσης της ΕΔΕΛ από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλειά του με το ερώτημα αν είναι αρμόδια να ελέγχει δικαστήριο που έχει εγκρίνει τον διαγωνισμό η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου !!! Βέβαια αυτά μπορεί και να μην απασχολούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει πλήρη εικόνα. Όπως έχει και την εικόνα ότι εδώ και πολλούς μήνες δεν έχει σταυρώσει καμία νέα σύμβαση η ΤΕΧΑΝ. Είναι τυχαίο αυτό ή ετοιμάζονται για την έξοδο δια της σταδιακής υποχώρησης των εργασιών και εν τέλει της εκκαθάρισης;

Επιθετικά εξ ανάγκης

Καλά πηγαίνουν φέτος οι χορηγήσεις από τις τράπεζες ή και καλύτερα του αναμενόμενου καθώς όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΤτΕ στο συνέδριο του Economist, θα χορηγήσουν έως και 12 δισ. ευρώ . Όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Η άνθηση της πιστωτικής επέκτασης ευνοείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να μην σταματήσουν την ερχόμενη διετία αλλά είναι βέβαιο ότι θα φρενάρουν και οι τράπεζες θα πρέπει να αναζητήσουν νέους πελάτες έχοντας φθηνή και πλεονάζουσα ρευστότητα. Οπότε δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση αν στο επόμενο διάστημα βγουν επιθετικότερα στις χρηματοδοτήσεις και με καλύτερους όρους όχι γιατί το θέλουν αλλά για τι επιβάλλεται. Και επιβάλλεται αν θέλουν να κρατήσουν ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η πρόθυμη πρόεδρος και τα αλαλούμ με Binance

Αυτή η ιστορία με την «απόρριψη» της αίτησης άδειας της Binance φαντάζει πολύ περίεργη. Και το περίεργο είναι ότι εκεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόεδρος κα Βασιλική Λαζαράκου ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να προχωρήσει τη διαδικασία παρά το γεγονός ότι το κλίμα στην Ευρώπη ήταν αρνητικό. Και φαίνεται ότι χρειάστηκε να χτυπήσουν καμπάνες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μαζέψει τελευταία στιγμή αυτό που ήταν έτοιμη να εγκρίνει έχοντας μάλιστα όπως μαθαίνουμε και θετικές εισηγήσεις από τις υπηρεσίες που είναι αμφίβολο αν είχαν εικόνα για τις δραστηριότητες της Binance. Το εντυπωσιακό είναι ότι με τα πέρα-δώθε η Binance πρόλαβε και απέσυρε τις αιτήσεις της γνωρίζοντας (πως άραγε; ) τι ακριβώς συμβαίνει εντός της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όλα αυτά βέβαια έχουν γίνει αντιληπτά σε ευρύτερο επίπεδο και δεν αποκλείω να έχουν και επιπτώσεις όχι στο πολύ μακρινό μέλλον.

Η απίστευτη απραξία της Κεφαλαιαγοράς

Μένω στο θέμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπου πληροφορούμαι ότι έχουν γίνει απίστευτα πράγματα στην περίπτωση της Προοδευτικής, τα οποία γνωρίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εδώ και μήνες αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Για παράδειγμα, έπεσε στα χέρια μια επιστολή παραίτησης του μέλους του ΔΣ και αντιπροέδρου της εταιρίας. Η εταιρεία στο Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την παραίτηση αναφέροντας ότι αποδίδεται σε προσωπικούς λόγους και τον ευχαρίστησε για την προηγούμενή του παρουσία. Όμως και η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και η Διοίκηση της Προοδευτικής γνωρίζουν τι γράφει η επιστολή παραίτησης. Και επειδή και εμείς γνωρίζουμε παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα «Η ως άνω παραίτησή μου, οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και ειδικότερα στο γεγονός, ότι αφενός μεν η συμμετοχή και ενημέρωσή μου για τις διοικητικές δράσεις και αποφάσεις στα όργανα που μετείχα, είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη παρά τις διαρκείς και επανειλημμένες επισημάνσεις μου, γεγονός το οποίο δεν συνάδει με την εταιρική λειτουργία εν γένει και συνεπάγεται ευθύνες για το πρόσωπό μου, οι οποίες ωστόσο δεν μου αναλογούν, αφετέρου δε η έσχατη στάση του διοικητικού συμβουλίου σε δίκαια αιτήματα μετόχων της μειοψηφίας, υπονομεύουν τις προοπτικές δημιουργικής ανάπτυξης της εταιρείας την οποία έχω στηρίξει μέχρι σήμερα με κάθε πρόσφορο μέσο και την εκθέτουν αδικαιολόγητα στις εποπτικές Αρχές λόγω τοι) εισηγμένου χαρακτήρα της, ώστε να υποχρεούμαι να προστατεύσω την ελεύθερη ανάπτυξη της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και τα συμφέροντα εμού και ως μετόχου της εταιρείας, όπως και της οικογενείας μου δια της ως άνω παραιτήσεώς μου». Βάλτε σε αυτό και ότι προσδιορίστηκε και με δικαστική απόφαση Γενική Συνέλευση που δεν έγινε και θα αντιληφθείτε τι συμβαίνει και τι δεν έπραξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τιμωρία μετόχων διά χειρός Κοντόπουλου

Από σήμερα στο Χρηματιστήριο θα διαπραγματεύονται σε καθεστώς επιτήρησης με απόφαση Κοντόπουλου οι εταιρίες Attica Group, Καρέλιας, Alpha Real Estate, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος, Ιατρικό Αθηνών και ModaBagno. Βλέποντας τις εταιρίες καταλαβαίνει κάποιος ότι εταιρίες κολοσσοί όπως ο Καρέλιας, η Attic Group και το Ιατρικό τιμωρούνται γιατί δεν έχουν διασπορά ή για την ακρίβεια δεν έκανα πονηριές για να εμφανίσουν ότι έχουν διασπορά. Ευτυχώς που έρχεται η οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία που δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής στο Χα με διασπορά 10% ή ακόμα και 5% και δεν φαίνεται ότι θα προλάβει ο Γιάννος Κοντόπουλος να ολοκληρώσει το έργο του. Βέβαια κάποιους μπορεί και να τους εξυπηρετεί η κατάσταση αν θέλουν να φύγουν από το Χρηματιστήριο χωρίς να πληρώσουν οι βασικοί μέτοχοι. Και το ερώτημα είναι έτσι προστατεύονται οι επενδυτές. Με το να τους τιμωρείς τιμωρώντας εταιρίες μεγάλου μεγέθους κάποιες εκ των οποίων όπως ο Καρέλιας έχουν απίστευτα μεγέθη που δεν θα αθροίζουν ούτε υα δήθεν καλύτερα χαρτιά του Χρηματιστηρίου.

Ενδείξεις για κάτι πολύ δυνατό

Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι κινήσεις της Motor Oil την τελευταία περίοδο. Και δεν μιλώ για την επικείμενη διπλή στρατηγική συνεργασία με την AKTOR τόσο στη διαχείριση απορριμμάτων όσο και στη μεταφορά φυσικού αερίου. Αναφέρομαι στις συζητήσεις που γίνονται και με άλλες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για να ελαφρύνει ο όμιλος την παρουσία του σε δραστηριότητες που δεν είναι αυτό που λέμε βασικές αλλά συμπληρωματικές. Θα επιμείνουμε όπως και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά αυτή με περισσότερη θέρμη ότι κάτι πολύ δυνατό ετοιμάζει ο όμιλος.

Τα αδιέξοδα της Groupama

Όποιος μελέτησε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 της Groupama θα διαπίστωσε με μεγάλη ευκολία ότι το πράγμα δεν τραβάει. Πως αλλιώς να εξηγήσει κάποιος το για μια ακόμα φορά ζημιογόνο καθαρό αποτέλεσμα αλλά και τις συσσωρευμένες ζημιές που ξεπερνούν τα 18 εκ ευρώ. Και μπορεί να αλλάζουν διοικήσεις αλλά το πρόβλημα είναι σαφές καθώς δεν μπορεί κανένας να καταλάβει τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρίας στην Ελληνική αγορά. Όχι ακόμα πωλητήριο δεν έχουν βάλει αλλά η εικόνα της εταιρίας δείχνει ότι θα ήταν ευχής έργον να βρεθεί αγοραστής ειδικά μάλιστα όταν οι συνεργασίες τραπεζών με ασφαλιστικές κλείνουν και όποιος μένει μόνος του έχει μεγάλη πιθανότητα να τον φάει ο λύκος του ανταγωνισμού.

Κόστος, μοιρασιές και γκρίνια

Έχω την αίσθηση ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές εντός καλοκαιριού στο Αεροδρόμιο με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις που έχουν πολλούς λόγους να παρατηρούνται. Και όταν εννοώ μεγάλες στιγμές βλέπω τη SKY Expressνα ανεβαίνει στα κεραμίδια αλλά με λάθος αποδέκτες όπως έκανε και την προηγούμενη φορά που ήταν η μόνη που διαμαρτυρήθηκε δημόσια ότι της χάλασαν το πρόγραμμα επειδή έκανε δοκιμές η ΥΠΑ και την ειδοποίησε στο παρά πέντε. Έχω όμως την αίσθηση ότι το πρόβλημα της εταιρίας δεν ήταν η ΥΠΑ αλλά ο ανταγωνιστής που θεωρεί ότι έχει προνομιακή αντιμετώπιση αλλά ζορίζεται να επιτεθεί γιατί υπάρχουν και οι άγονες γραμμές. Για το τελευταίο αναμένεται να επανέλθουμε γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το κόστος τους και οι μοιρασιές.

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