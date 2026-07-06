Οριστικά κλειστή η πόρτα της ΝΔ για Σαμαρά, η σύζυγος Φαραντούρη, οι μηνύσεις στο κόμμα Καρυστιανού

Έκλεισε οριστικά η πόρτα της ΝΔ για Σαμαρά

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλά μπάνια για όσους ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τον Ιούλιο με Σαμαρά καθότι ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί περισσότερη αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ. Την Κυριακή που όλοι είχατε πάει να δροσιστείτε στις παραλίες ο Αντώνης Σαμαράς ανέβαζε βίντεο στο TikTok εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Μετά δε τη γκάφα του Βασίλη Φεύγα που ζήτησε την επιστροφή του στο γαλάζιο οικοσύστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Θανάση Μαυρίδη έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δικαιώθηκε για τη διαγραφή Σαμαρά κλεινονταςοριστικά την πόρτα στον πρώην πρωθυπουργό. Η μεγάλη μάχη μόλις ξεκίνησε. Το σίριαλ θα έχει πολλά επεισόδια και σκληρό ροκ αν κρίνω από τις διαθέσεις του Σαμαρά. Προσδεθείτε!

Το φανερό δείπνο στον Μαύρο Γάτο

Καλά οι άλλοι πήγαν κι έφαγαν με τον Σαμαρά σε κοινή θέα στο «Μαύρο Γάτο» οι αθεόφοβοι; Δεν ξέρανε ότι θα το μάθαινε το Μέγαρο; Αναφέρομαι βέβαια στον Χαράλαμπο Αθανασίου (βουλευτής Μυτιλήνης ), τον Γιώργο Καρασμάνη (βουλευτής Πέλλας) και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη (βουλευτής Σερρών). Έξαλλοι είναι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον με τους τρεις πρώην υπουργούς του Σαμαρά. Ο πρώτος ήταν στο Δικαιοσύνης, ο δεύτερος στο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο τρίτος στο Εσωτερικών. Αν και έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να κρυφτούν. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια κρυφή συνάντηση. Ολοφάνερη ήταν. Οι συγκεκριμένοι εν ενεργεία βουλευτές είναι «πολιτογραφημένοι» στο περιβάλλον Σαμαρά και είχαν υπογράψει στο παρελθόν και ερωτήσεις κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη θυμίζω...Επίσης δεν κολλάει το «μυστικός δείπνος Σαμαρά με 3 βουλευτές της ΝΔ» γιατί δεν υπάρχει «σταύρωση» του Σαμαρά. Το αντίθετο θα έλεγα...

Η σύζυγος Φαραντούρη και ο γαλάζιος υπουργός

Διάβασα με προσοχή την απάντηση που έδωσε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πλέον ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες και πείστηκα ότι η γυναίκα έχει όλα τα προσόντα. «Όλα ήταν νόμιμα», είπε ο κ. Φραντούρηςχωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποιο έγγραφο της Διαύγειας. Όμως το θέμα είναι αλλού; Τον κατηγορούν ότι η απόσπαση έγινε με μεσολάβηση υπουργού της ΝΔ. Αυτό μάλλον δεν το κατάλαβε ο κ. Φαραντούρης. Πάντως ακόμα και τα τρολ της ΝΔ τον κατηγορούν συλλήβδην στο X (πρώην Twitter) και αφήνουν να εννοηθεί ότι υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση από κορυφαίο υπουργό της ΝΔ χωρίς βέβαια να κατονομάζουν τον δικό τους υπουργό. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε εξυπηρέτηση από γαλάζιο υπουργό και από ποιον... και σε αυτό πρέπει κάποιος να απαντήσει έστω και στα τρολ της ΝΔ.

Ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στη Β' Πειραιά και οι παράνομες συνταγογραφήσεις

Στην Χαριλάου Τρικούπη μάθανε το όνομα του υποψήφιου βουλευτή τους που φέρεται ως αρχηγός συμμορίας για κακουργηματικές απάτες, πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνολικού ύψους πάνω από 400.000 ευρώ, αλλά δεν τον ξέρουν. Θα τον είχανε διαγράψει λέει αλλά δεν είναι μέλος του κόμματος... Πότε πρόλαβε και αποχώρησε από τις εκλογές του 2023 βρε σύντροφοι; Ήρεμα ρωτάω. Ποιοι μπαίνουν υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια του κόμματος; Οποίος περνούσε έξω από την Χαριλάου Τρικούπη έκανε μια δήλωση και τον στηρίζατε; Δεν γνωρίζει ο πρόεδρος Ανδρουλάκης ποιον είχε υποψήφιο στη Β' Πειραιά με το σύνθημα: «Η συνύπαρξη πολιτικής και ηθικής είναι εφικτή»; Για το μαϊμού πτυχίο του Λαζαρίδη και την γαλάζια Πόπη με την Ferrari είχατε βγει στα κάγκελα για να τους διαγράψει ο Μητσοτάκης και τώρα δεν γνωρίζετε τίποτα; Καημένε Σόλων τι σού μελλε να πάθεις;

Κάθαρση και μηνύσεις στο κόμμα Καρυστιανού

Δυστυχώς το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία απασχολεί την επικαιρότητα μόνο για αρνητικές ειδήσεις. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με την αγορά ακινήτων από εταιρεία που είχε με τον πρώην σύζυγό της από πλειστηριασμούς μέσω funds η πρόεδρος Μαρία άφησε αιχμές ότι την εκβίαζαν συνεργάτες της να κλείσει την συγκεκριμένη εταιρεία. Μετά από αυτό τον ισχυρισμό ο πρώην συνεργάτης της Ιωάννης Φρονιμάκης κατέθεσε μήνυση σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση. Γενικά η κάθαρση που είχε προαναγγείλει η κυρία Καρυστιανού βλέπω πάει μια χαρά...

Ο Παύλος ο γαλαζοαίματος του ΠΑΣΟΚ

Στο περιβάλλον της Χαριλάου Τρικούπη το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομα του Παύλου Γερουλάνου. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί στοχοποιούν την εσωτερική αντιπολίτευση στο πρόσωπο του Χάρη Δούκα, ο άνθρωπος που αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο την επόμενη των εκλογών είναι ο sir Παύλος. Αρκετές κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει ισχυρη δημοφιλία στην εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ ως ήρεμη δύναμη. Επίσης δεν έχει ταυτιστεί ποτέ ούτε με την αριστερά, ούτε με την δεξιά παρά το γεγονός ότι παλιά του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι «ο γαλαζοαίματος». Κρατά ένα σχετικά χαμηλό προφίλ και δεν βιάζεται...

Ο Σπίρτζης στο... περίμενε

Στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσονται βεβαίως μοναδικές καταστάσεις. Μετά την αναμενόμενη παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρώτος αναπληρωματικός ήταν ο Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος αρνήθηκε λέει να δεχθεί την έδρα. Γιατί άραγε; Διότι πρώτον δεν τον θέλει κανείς από τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον περιμένει μήπως και τον φωνάξει κάποια στιγμή ο Τσίπρας στην ΕΛΑΣ... αν και ούτε αυτό το θεωρώ πιθανό. Ούτε η Ζανέτ, ούτε η Όλγα πρόκειται να βάλουν πλάτη για τον Χρήστο όπως μαθαίνω...

Η επιστροφή του Στέφανου στα βαπόρια

Δεν βλέπω να καταφέρνει ο Στέφανος να φτιάχνει ψηφοδέλτια. Τρεις κι ο κούκος έχουν μείνει στους Δημοκράτες του Κασσελάκη. Αν φύγει και η Γιώτα Πούλου μένει μόνο με τη Ραλλία Χρηστίδου. Άρα τον βλέπω να ξαναγυρίζει στα βαπόρια ως καραβοκύρης βεβαίως βεβαίως.

Νέοι δελφίνοι σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει ότι η κεντροαριστερά είναι μεγάλη «αρχηγομάνα». Γεννά συνεχώς επίδοξους πολιτικούς αρχηγούς, wannabe προέδρους. Να για παράδειγμα στη Χαριλάου Τρικούπη ακούγεται τελευταία ότι ο Χρήστος Κακλαμάνης (ο γιός του Απόστολου) χτίζει σταδιακά ένα αρχηγικό προφίλ να είναι έτοιμος για την μετά - Ανδρουλάκη εποχή. Το ίδιο ακούω και για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ο οποίος ετοιμάζεται να μπει σφήνα σε Δούρου - Πολάκη - Παππά για την προεδρία της Κουμουνδούρου...

Πανελίστες και δημοσιογράφοι στο χορό των ψηφοδελτίων

Είναι γνωστό ότι στα κόμματα ψάχνουν εναγωνίως να βρουν ανθρώπους της tv για τα ψηφοδέλτια τους. Δημοσιογράφους, διασκεδαστές, performers, πανελίστες, ό,τι να 'ναι αρκεί να είναι αναγνωρίσιμοι. Στο ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα βολιδοσκοπούν έναν πασίγνωστο πανελίστα τον οποίο προορίζουν για τη Β' Πειραιά. Το γυαλί φέρνει ψήφους. Αυτή η αίσθηση επικρατεί ακόμα στα κομματικά επιτελεία.

Η δίκη Μελά-Ρέππα και η Χαλικιά

Θέλουμε να αγιάσουμε με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μας αφήνουν ούτε λεπτό. Υποθέτω ότι γνωρίζετε τις βαριές καμπάνες που έριξε το Πλημμελειοδικείο στο πρώην Πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Τεχνικών ελέγχων Αθανασία Ρέππα και ότι παραπέμπονται και για κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου ή κοινώς γιατί εξαφάνισαν τους ελέγχους της Τυχεροπούλου. Όμως αυτό που με συγκλόνισε είναι ότι στο δικαστήριο παρευρέθηκε η κα Δήμητρα Χαλικιά τέως Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως της αρέσει να λέει αν και ήταν δώδεκα χρόνια πριν. Καταλαβαίνω ότι η γυναίκα είχε ένα ενδιαφέρον.

Μόνο που το ενδιαφέρον αυτό ήταν τόσο μεγάλο που την οδήγησε να απευθύνεται στην έδρα λέγοντας ότι θα τους δώσει έγγραφα και έλεγε απευθυνόμενη σε αστυνομικούς, δημοσιογράφους και άλλους παρευρισκόμενους ότι εξαιτίας της έγιναν οι συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό της κάνει καλό διότι από ακούω έχει κάνει μια κατάθεση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Κατά τα λοιπά μετά το δικαστήριο και τις αποφάσεις ελήφθησαν έκανε και μια δακρύβρεχτη ανάρτηση περί κράτους δικαίου, εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και την καταστροφή της ζωής αθώων ανθρώπων. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτούς που καταδικάστηκαν ή κάποιους έντιμους που τους διασύρουν και τους ταλαιπωρούν ψεύτικά αυτόκλητων ψευδομαρτύρων.

Θα τους διακτινίσουν

Μένω στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ όπου δεν έφτανε το χτύπημα από την καταδίκη Μελά-Ρέππα μαθαίνω ότι καμίατριανταριά άτομα ετοιμάζονται για να πάρουν την άγουσα από την ΑΑΔΕ και να διακτινιστούν στις συνοριακές γραμμές. Και αυτά τα άτομα ήταν τα βαριά πυροβολικά των ελέγχων τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά έχουν πληροφορηθεί τι μέλλει γενέσθαι και επικρατεί μια μεγάλη αναστάτωση και αν οι προβλέψεις του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα δεν τους δίνουν περιθώρια αντιδράσεων. Μαζεύτηκαν λοιπόν μαθαίνω την περασμένη Παρασκευή να δουν τι θα κάνουν αλλά μέτρησαν και κάποιες απουσίες που τους άγχωσαν αλλά άκρη δεν νομίζω ότι έβγαλαν πλην της γκρίνιας ότι άλλες υποσχέσεις έλαβαν και άλλα γίνονται. Άλλωστε κάποιοι μπορεί να μην προλάβουν να μετακινηθούν καθώς μπορεί να τους προλάβει κανένας εισαγγελέας καθώς ήδη άρχισαν να τρέχουν οι πρώτες υποθέσεις που αφορούν έργα και ημέρες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πυροτέχνημα

Για να μην το ξεχάσω η Neuropublic άλλαξε Πρόεδρο και επιχείρησαν να το παρουσιάσουν σαν την εξέλιξη του αιώνα επειδή ο νέος Πρόεδρος είναι στέλεχος του Latsco. Αν θυμάμαι κάτι τέτοια πυροτεχνήματα έχουμε δει και στο παρελθόν. Και είναι βέβαιο ότι με τις αλλαγές δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεσαι από τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κάνουμε λάθος;

Κλείνει δικογραφία με πολιτικό ενδιαφέρον

Κλείνω για σήμερα με την πληροφορία ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας νέας δικογραφίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία θα έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Η υπόθεση αυτή έχει εξεταστεί εξονυχιστικά και χωρίς μεγάλη εμπλοκή της οικονομικής αστυνομίας. Για την ακρίβεια η υπόθεση έχει τρέξει με πολλή προσωπική εργασία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και των συνεργατών τους στην Εισαγγελία ώστε να μην υπάρχουν διαρροές αλλά και για να υπάρχει βεβαιότητα για τα ευρήματα. Οπότε εδώ μπορεί να έχουμε εκπλήξεις μη εκ των προτέρων περιγραφείσες και προεξοφλημένες. Σημειωτέον δε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον τελευταίο μήνα έχει ληφθεί κύμα καταθέσεων για τα περίφημα οικολογικά σχήματα όπου επίσης άνοιξε δικογραφία με σοκαριστικά πρώτα ευρήματα.

Αναζητείται ο στόχος

Αύξηση κεφαλαίου μαμούθ της τάξεως των 920 εκ ευρώ αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες η Masdar Hellas η οποία έχει αποκτήσει τον έλεγχο της Τέρνα Ενεργειακή.Το γεγονός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν προκύπτει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε σίγουρα στην Τέρνα Ενεργειακή εκτός κι αν έχουν αποφασίσει να αποπληρώσουν υποχρεώσεις. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα ποσά μάλλον προετοιμάζουν την επόμενη κίνηση στις ΑΠΕ και αναζητούν ποιος είναι ο στόχος δεδομένης της μεγάλης κινητικότητας στον κλάδο. Ίσως δεν υπάρχει και ένας όμιλος με κρίσιμη μάζα που δεν θα είχε θέμα να πουλήσει και να πάρει υπεραξίες καθώς έχει επικεντρώσει σε άλλους τομείς το βλέμμα του.

Με αέρα ΗΠΑ

Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε την περασμένη Παρασκευή η μετοχή της AKTOR με την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας να προσεγγίζει τα 3 δις και να είναι έτοιμη για υψηλότερα επίπεδα μετά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου των 650 εκ ευρώ η οποία θυμίζουμε ότι είναι πλήρως καλυμμένη. Στην ώθηση της μετοχής έπαιξε ρόλο και η πρόταση εξαγοράς των ΗΛΕΚΤΩΡ και Thales από την Motor Oil που οδηγεί σε συμμαχία των δύο πλευρών στα απορρίμματα αλλά και μεγάλη ισχυροποίηση του AKTOR στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι οι κινήσεις που έχουν προγραμματιστεί δεν θα μείνουν εδώ καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη στη μετοχή και την εταιρία από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και αυτό θα γίνει περισσότερο ορατό με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και την εμφάνιση νέων ισχυρών μετόχων.

Μικροί servicers μεγάλο ξεκοκάλισμα

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μου έχουν προκαλέσει κάτι περιφερειακές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια servicer. Και εννοώ για όσους δεν το γνωρίζουν ότι υπάρχουν ουκ ολίγες που έλαβαν άδεια (και απορώ) πλην των γνωστών και μεγάλων που μπορεί ο κάθε ένας να τους σέρνει τα εξ αμάξης αλλά τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα του τι ακριβώς κάνουν. Γιατί ακούω για κάτι περίεργες πρακτικές από μικρούς παίκτες που στοχεύουν σε δάνεια συγκεκριμένων εταιριών και κάνουν ότι αθέμιτο περνά από το χέρι τους όχι να εκκαθαρίσουν τα δάνεια αλλά να ξεκοκκαλίσουν τις δανειολήπτριες εταιρίες. Κοινώς του ενδιαφέρουν μόνο οι εταιρίες που έχουν δάνεια και φιλέτα περιουσιακά στοιχεία όπως τα ξενοδοχεία. Αλήθεια η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ασχοληθεί με αυτούς τους περίφημους μικρούς; Επανερχόμαστε λίαν συντόμως.

Από επωνυμία σε … επωνυμία

Αναφέρθηκα σε μικρούς servicers και μου ήλθε στο μυαλό η εταιρία που έχει ο όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή η οποία έχει αλλάξει από τότε που την αγόρασε ο όμιλος Στέγγου δύο φορές επωνυμία δηλαδή τώρα έχουμε το τρίτο στη σειρά όνομα Green Credit Services . Και ειλικρινά δεν δύναμαι να αντιληφθώ την σκοπιμότητα της αλλαγής επωνυμίας. Δεν καταλαβαίνω όμως και άλλα πολλά βλέποντας τις οικονομικές καταστάσεις του παρελθόντος αλλά ίσως και να φταίω εγώ. Οπότε θα προσπαθήσω να γίνω σοφότερος και θα επανέλθω.

Τα ζόρια της NN

Έχω την εντύπωση ότι έχουν χάσει τον ύπνο τους εκεί στην ΝΝ το τελευταίο διάστημα . και αυτό διότι βλέπουν έρχεται η λήξη της συμφωνίας με την τράπεζα Πειραιώς η οποία τους έφερνε πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων. Έτσι αναζητούν να βρουν λύση σε άλλο τραπεζικό όμιλο αλλά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο καθώς για να επεκταθείς θα πρέπει να έχεις και καλό όνομα στην αγορά για τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους πελάτες σου όχι για να τους προσελκύσεις αλλά όταν υπογράψουν τη σύμβαση.

Απορία LIDL

Πάντως εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως η Lidlδεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις παρά τα τεράστια μεγέθη της. Και με αυτή την απορία δεν θα μου φανεί περίεργο αν δω να μετατρέπονται σε ομόρρυθμες εταιρίες μεγάλες αλυσίδες super market και όχι μόνο όπου θα ψάχνεις να βρεις τον τελικό επενδυτή και θα χάνεσαι στις διαδρομές. Αναρωτιέμαι δε πως γίνεται να λειτουργεί ως προσωπική εταιρία το LIDL καθώς έτσι ορίζονται οι Ομόρρυθμες εταιρίες αλλά και για το φορολογικό καθεστώς καθώς αν δε κάνω λάθος τα χρήματα μπορεί να διακινούνται με άνεση και χωρίς πολλές διαδικασίες στους εταίρους και μάλιστα δεν υπάρχει και ο φόρος μερισμάτων.

Για την ιστορία η LIDL έχει κάνει ενδιαφέρουσες επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους της με την τελευταία το 2023 ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ ενώ κανένας πλην ίσως της ΑΑΔΕ δεν ξέρει τι royalties πληρώνει στους εταίρους της και πόσο αυτό επηρεάζει και διαμορφώνει το καθαρό αποτέλεσμα το οποίο επίσης αγνοείται. Κατά τα άλλα υπήρχε πρόβλημα όταν ο Μαρινόπουλος δεν δημοσίευε οικονομικά στοιχεία που όφειλε να δημοσιεύσει αλλά εταιρίες του ιδίου κλάδου με άλλο νομικό καθεστώς μπορεί να δίνουν ραντεβού στα τυφλά με όλους όσους συναλλάσσονται στην Ελλάδα.

Επιτάχυνση Allwyn

Έχουμε την αίσθηση ότι τα μεγέθη της Allwyn στο δεύτερο τρίμηνο θα είναι επιταχυνόμενα μετά και τοπροσωρινό μέρισμα 90 εκ ευρώ που έλαβε από την πρόσφατα συσταθείσα θυγατρική της την Alwyn HellasInvestment που προέκυψε από εισφορά των θυγατρικών OPAP Investments Ltd, ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd, OPAP Sports Ltd και OPAP International Ltd και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 716 εκ ευρώ. Πέραν αυτού είναι προφανές ότι το Μουντιάλ αναμένεται να δώσει ώθηση και στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο καθώς έχει παρατηρθεί ότι αυξάνεται η παικτική δραστηριότητα.

Οι μόνοι που δεν νιώθουν ευεξία

Αφού πέτυχε σε όλα τα άλλα τώρα όμιλος FAIS επενδύει λεει και στην ευεξία. Το ερώτημα όμως είναι πόση ευεξία μπορεί να νιώθουν οι επενδυτές που μπήκαν στην δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο. Γιατί από τότε που εισήχθη η μετοχή και έχει πλέον περάσει πολύς καιρός την τιμή εισαγωγής δεν την ξαναείδαν και στην ουσία έχουν εγκλωβιστεί ενώ την ίδια στιγμή το Χρηματιστήριο έχει καταγράψει σημαντική άνοδο. Δηλαδή σε απλά ελληνικά η εταιρία όχι μόνο δεν ακολούθησε τους δείκτες του Χρηματιστηρίου αλλά υστέρησε κιόλας. Να είναι καλά οι ανάδοχοι που κάνουν ωραίες τιμολογήσεις για να γίνονται πλουσιότεροι οι βασικοί μέτοχοι, αν αντλούν περισσότερα χρήματα οι εταιρίες , να παίρνουν περισσότερες προμήθειες οι ίδιοι και όσοι γράφονται να μένουν με τον μουτζούρη.

Η αριθμητική των ναυτιλιακών

Εγώ πάντως σας τα έχω πει για τις ναυτιλιακές και το Χρηματιστήριο και αμαρτία ουκ έχω. Το επαναλαμβάνω λοιπόν. Για ποιο λόγο μιας εταιρία έρχεται στην Ελλάδα αντί στο «κοφτήριο χρήματος» της Νέας Υπόρκης για να σηκώσει ομολογιακό δάνειο. Θα έπαιρνε το ίδιο επιτόκιο μια ναυτιλιακή στην Νέα Υόρκη με αυτό που παίρνει στην Ελλάδα ή πολύ ακριβότερο. Υπάρχει έλλειψης διαφάνειας στις τιμολογήσεις στην Ελλάδα ή όχι; Πόσες είναι οι προμήθειες. Γιατί για παράδειγμα στο ομολογιακό της Seanergy me €100 εκατ. αντληθέντακεφάλαια οι δαπάνες έκδοσης είναι €4,4 εκατ. δηλαδή το 4,4%. Και αυτό σε μια εταιρία με καθαρό χρέος 227 εκ ευρώ, έσοδα από ναυλώσεις 155,5 εκ ευρώ το 2025 και καθαρά κέρδη 21,2 εκ ευρώ.