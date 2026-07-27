Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)
Κινέζοι μηχανικοί κατέφυγαν σε μια ριζοσπαστική λύση, κόβοντας βουνά στα δύο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που συνδέει απομονωμένες περιοχές
Αν φανταστεί κανείς τη συνομιλία ανάμεσα στον πολιτικό και την ομάδα των μηχανικών, θα μπορούσε να ήταν κάτι σαν... «και δεν είναι δυνατόν να κόψουμε το βουνό, σοβαρά, με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουμε;». Και η Κίνα το έκανε ξανά. Έκοψε ένα βουνό για να κατασκευάσει έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο σε ευθεία γραμμή.
Συνέβη στην επαρχία Γκουϊζού,, όπου οι μηχανικοί ανέλαβαν αυτό το εξαιρετικό εγχείρημα. Το φιλόδοξο αυτό έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την επέκταση του οδικού δικτύου της Κίνας και αποδεικνύει πώς η χώρα συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την αποφασιστικότητα να μετατρέψει ακόμη και τα πιο δύσβατα εδάφη σε χρήσιμους χώρους για την οικονομία και την κοινωνία.
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