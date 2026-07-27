Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Snapshot Μια 15χρονη στη Σαλαμίνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια.

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας συνελήφθη για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η 15χρονη διακομίσθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για νοσηλεία.

Συνελήφθη επίσης ο 41χρονος πατέρας της κοπέλας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 15χρονη κοπέλα στη Σαλαμίνα, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια της περιοχής.

Η νεαρή κοπέλα διακομίσθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο κέντρο υγείας του νησιού, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέσα σε καφετέρια. Το κορίτσι, γεννημένο το 2011 διακομίσθηκε εν συνεχεία στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και νοσηλεύεται.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου ιδιοκτήτη της καφετέριας, για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Συνελήφθη και ο 41χρονος πατέρας του κοριτσιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.