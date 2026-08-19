Καμίλα: Τι αποκάλυψε για την περίοδο που έμαθε ότι ο βασιλιάς Κάρολος νοσεί με καρκίνο

Snapshot Η βασίλισσα Καμίλα συγκινήθηκε όταν μίλησε για τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά Καρόλου τον Ιανουάριο του 2024.

Κράτησε μυστική τη διάγνωση για πέντε ημέρες πριν την ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Κατά την επίσκεψή της σε κέντρο υποστήριξης καρκινοπαθών, ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει τη στήριξή της, αλλά θεώρησε πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Η διάγνωση του βασιλιά προκάλεσε αύξηση 12% στους άνδρες που αναζήτησαν υποστήριξη για τον καρκίνο.

Η στάση του βασιλιά Καρόλου στην αντιμετώπιση της ασθένειας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, σύμφωνα με τη βασίλισσα Καμίλα. Snapshot powered by AI

Τον Ιανουάριο του 2024 όταν η βασίλισσα Καμίλα εγκαινίασε το νέο κέντρο υποστήριξης καρκινοπαθών «Maggie’s Royal Free» στο Λονδίνο λίγοι γνώριζαν τη δυσκολία που περνούσε. Μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα, οι γιατροί είχαν ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο ότι είχαν εντοπίσει ότι πάσχει από καρκίνο κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης.

Ήταν μια είδηση που η βασίλισσα Καμίλα κράτησε για τον εαυτό της, ακόμη και την ώρα που μιλούσε με άλλους ασθενείς και οικογένειες που προσπαθούσαν να συμβιβαστούν με τις δικές τους διαγνώσεις που άλλαζαν τη ζωή τους.Τώρα, για πρώτη φορά, η Καμίλα μίλησε συγκινημένη για τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια εκείνης της εκδήλωσης.

Παραδέχθηκε ότι αντιμετώπισε την εκδήλωση με πολύ διαφορετικά συναισθήματα όταν η ασθένεια είχε «χτυπήσει κοντά της» τον «καημένο σύζυγό της», παρόλο που είχε ορκιστεί να μην πει δημόσια τίποτα για την κατάσταση της υγείας του.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου πέντε ημέρες μετά την επίσκεψη της Καμίλα στο κέντρο υποστήριξης. «Θυμάμαι που πήγα να επισκεφτώ ένα κέντρο της Maggie's αμέσως μετά τη διάγνωση του βασιλιά. Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ήταν αρκετά δύσκολο», ανέφερε η Καμίλα.

Και συνέχισε: «Παραλίγο να πω κάτι, αλλά, ξέρετε, ένιωσα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Κοίταξα όλους όσους υπέφεραν και όλους τους συγγενείς και νομίζω ότι αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα κέντρα. Απλώς λαχταρούσα να το εκφράσω, αλλά προφανώς δεν μπορούσα».

«Ποτέ δεν είχε πραγματικά επηρεάσει την οικογένειά μας και ξαφνικά ο σύζυγός σου διαγιγνώσκεται και σκέφτεσαι: “Θεέ μου, μιλούσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τώρα είμαι εγώ… αυτή που πρέπει να βοηθήσω να φροντίσω τον καημένο τον σύζυγό μου και να προσπαθήσω να τα καταλάβω όλα”», τόνισε η Καμίλα.

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε την διάγνωσή του παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12% στους άνδρες που αναζητούν υποστήριξη. Για το γεγονός ότι η στάση του βασιλιά Καρόλου στην μάχη με τον καρκίνο είχε αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς, η Καμίλα είπε: «Κοιτάξτε τον σύζυγό μου. Τίποτα δεν τον σταμάτησε. Απλώς είπε: “Αυτός είναι ο τρόπος μου, θα το αντιμετωπίσω”».

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