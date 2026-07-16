Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε ζυθοποιία - Η ατάκα για την ήττα της Αγγλίας στο Μουντιάλ

Τη ζυθοποιία Hall & Woodhouse Badger επισκέφθηκαν σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για την 250ή επέτειό της.

Σε βίντεο που ανάρτησε το Παλάτι στο Instagram, το βασιλικό ζεύγος φαίνεται πίσω από την... μπάρα, με τον Κάρολο όχι μόνο να πίνει, αλλά και να σερβίρεται ο ίδιος ένα ποτήρι μπύρα.

Δεν δίστασε μάλιστα να σχολιάσει με αρκετή δόση χιούμορ και το χθεσινό αποτέλεσμα του ημιτελικού του Μουντιάλ, στον οποίο η Αγγλία έχασε με 2-1 από την Αργεντινή, λέγοντας: «Είναι μια καλή μέρα για να πνίξουμε μερικές λύπες».

https://www.instagram.com/reel/Da2kRrisvFp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Hall & Woodhouse Badger ιδρύθηκε το 1777 και σήμερα διευθύνεται από την έβδομη και όγδοη γενιά της οικογένειας. Η ανεξάρτητη περιφερειακή ζυθοποιία παράγει πάνω δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας κάθε χρόνο και στις δύο μάρκες της, Badger και Outland.

Διαβάστε επίσης