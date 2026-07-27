Τζάστιν Μπίμπερ: Μετά το Κρανίδι βρέθηκε στις Σπέτσες μαζί με την σύζυγό του Χάιλι

Το ζευγάρι επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές του - Εικόνες και βίντεο

Ελένη Ευστρατίου

Τζάστιν Μπίμπερ: Μετά το Κρανίδι βρέθηκε στις Σπέτσες μαζί με την σύζυγό του Χάιλι
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  • Ο Τζάστιν και η Χάιλι Μπίμπερ επέλεξαν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με προορισμούς το Κρανίδι και τις Σπέτσες.
  • Το ζευγάρι έκανε χαλαρή βόλτα και γεύμα στις Σπέτσες χωρίς τον δύο ετών γιο τους, Τζακ.
  • Φωτογραφίες και βίντεο τους δείχνουν να αποβιβάζονται από ιδιωτικό σκάφος και να περπατούν στο λιμάνι του νησιού.
  • Η Χάιλι κρατούσε λούτρινα παιχνίδια πιθανώς για τον γιο τους, ενώ είχαν συνοδεία αλλά φωτογραφήθηκαν με θαυμαστές.
  • Οι εμφανίσεις τους ήταν casual και ενδεικτικές μιας χαλαρής καλοκαιρινής διαμονής.
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Μετά τις φήμες για τις διακοπές του ζευγαριού Τζάστιν και Χάιλι Μπίμπερ στο Κρανίδι της Αργολίδας, νέες εικόνες κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τους δυο τους να βρίσκονται στις Σπέτσες.

Αυτή τη φορά το ζευγάρι επέλεξε να κάνει μία χαλαρή βόλτα στο νησί του Σαρωνικού και να γευματίσει σε εστιατόριο, χωρίς τον γιο τους Τζακ.

Εικόνες και βίντεο δείχνουν τον τραγουδιστή μαζί με την σύζυγό του να αποβιβάζονται από μικρό ιδιωτικό σκάφος και να περπατούν στο λιμάνι των Σπετσών. Οι δυο τους φορούσαν απλά, καλοκαιρινά ρούχα, καθώς βρίσκονται σε χαλαρές διακοπές, ενώ λίγο αργότερα η κάμερα τους έπιασε να βρίσκονται σε ιδιωτικό σκάφος κρατώντας αρκετές αποσκευές, μαζί με τη συνοδεία τους.

Το μοντέλο, Χάιλι Μπίμπερ, είχε στα χέρια της και μερικά λούτρινα παιχνίδια, προφανώς για να τα δώσει στον μόλις δύο ετών γιο τους.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, παρόλο που το ζευγάρι είχε μεγάλη συνοδεία, δεν αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν και με θαυμαστές που τους εντόπισαν.

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