Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

Snapshot Το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 περιλάμβανε σόου 11 λεπτών με διεθνείς αστέρες όπως οι Madonna, BTS, Justin Bieber και Shakira.

Το σόου διοργανώθηκε από τον Chris Martin των Coldplay, που εμφανίστηκαν μαζί με τη χορωδία PS22 και τον μαέστρο Gustavo Dudamel.

Η Μαντόνα άνοιξε το ημίχρονο με mashup Music X Disco Inferno, ενώ οι BTS και ο Justin Bieber ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους «DYNAMITE» και «EVERYTHING HALLELUJAH».

Η Σακίρα ολοκλήρωσε το σόου με τον ύμνο του μουντιάλ, ανεβάζοντας την ατμόσφαιρα στους θεατές.

Το σόου ημιχρόνου στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνδύασε καλλιτέχνες από έξι χώρες και ακολούθησε το μοντέλο μεγάλων αμερικανικών αθλητικών εκδηλώσεων, όπως το Super Bowl. Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς Super Bowl κινήθηκε η διακοπή του ημιχρόνου στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας - Αργεντινής στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι Αμερικανοί συνηθισμένοι σε εντυπωσιακά σόου, αλλά οι Ευρωπαίοι μάλλον όχι και τόσο, καθώς μέσα σε 11 λεπτά, παρέλασαν μπροστά από τους θεατές στις κερκίδες και τις τηλεοπτικές οθόνες αστέρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το σόου του ημιχρόνου διοργανώθηκε από τον Chris Martin, τραγουδιστή των Coldplay.

Στο σόου συμμετείχαν τέσσερις κορυφαίοι της μουσικής βιομηχανιας: BTS, Justin Bieber — που επέστρεψε στη σκηνή του Coachella φέτος — Madonna και Shakira. Μαζί τους ο Burna Boy και ο μαέστρος Gustavo Dudamel, ο οποίος διευθύνει τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα Simón Bolívar της Βενεζουέλας. Οι Coldplay εμφανίστηκαν μαζί με τη χορωδία του PS22.

coldplay performs a new song with PS22 choir at the 2026 FIFA world cup halftime show ⚽️🏆 pic.twitter.com/Xm4Y9Rzgyb — Genius (@Genius) July 19, 2026

Η Μαντόνα άνοιξε το μουσικό ημίχρονο με το mashup Music X Disco Inferno, συνοδευόμενη από τους θρύλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας Ronaldo Nazario και Ronaldinho. H σταρ με ροζ δαντελένιο κορσέ αγκάλιαζε τα ποδοσφαιρικά είδωλα, πριν την οδηγήσουν έξω στο γήπεδο.

Madonna opens FIFA World Cup with Music X Disco Inferno mashup. pic.twitter.com/GtyLmIwRpX — Madonna Madgesty IS CONFESSING 🪩👑 (@MadonnaMadgesty) July 19, 2026

Ακολούθησαν οι k-pop BTS ερμηνεύοντας την επιτυχία τους «DYNAMITE»

BTS performing “DYNAMITE” at the FIFA World Cup Final Halftime Show. ⚽️



BTS AT WORLD CUP 2026#BTSxWORLDCUP2026#BTSHALFTIMESHOW pic.twitter.com/TPUiRVpsrf — BTS Daily⁷ (@btsdaily77) July 19, 2026

και ο Justin Bieber με το «EVERYTHING HALLELUJAH»

Justin Bieber performing ‘EVERYTHING HALLELUJAH’ at FIFA World Cup pic.twitter.com/BSdEJWXhuI — chloe (@bieberdepth) July 19, 2026

Η 11 παράσταση υπερπαραγωγή ολοκληρώθηκε με τη Σακίρα και το τραγούδι - ύμνο του μουντιάλ Dai Dai να ξεσηκώνει τους φιλάθλους, συνοδευόμενη μουσικά από τον Burna Boy,

No matter who wins the World Cup, Shakira has already won my heart. pic.twitter.com/WSprWeD7Xc — Haroon (@Mengg_Dagg) July 19, 2026

Η μορφή του ημιχρόνου αν και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά αθλητικά γεγονότα, συγκεντρώνει καλλιτέχνες από έξι διαφορετικές χώρες, με ακόμη μεγαλύτερη δυνητική εμβέλεια δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του ποδοσφαίρου.

Το σόου του Super Bowl του 2026, με τίτλο Bad Bunny, προσέλκυσε περισσότερους από 128 εκατομμύρια θεατές.