Ωκεανία: Κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο προκάλεσε το θάνατο 10 ανθρώπων στα Νησιά Σολομώντα

Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν μπει παράτυπα στον χώρο το βράδυ αναζητώντας χρυσό

Ελένη Ευστρατίου

Ωκεανία: Κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο προκάλεσε το θάνατο 10 ανθρώπων στα Νησιά Σολομώντα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 10 άνθρωποι που είχαν μπει παράτυπα σε χρυσωρυχείο στα Νησιά του Σολομώντα έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση.
  • Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 1 π.μ. και 2 π.μ. και οι νεκροί δεν ήταν εργαζόμενοι του ορυχείου.
  • Ορυχείο ανήκει κατά 70% στην κινεζική Wanguo International Mining, 20% στην αυστραλιανή AXF Resourxes και 10% στην Gold Ridge Community Investment Limited.
  • Πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό στο ίδιο ορυχείο μέσα σε ένα χρόνο, με προηγούμενους θανάτους ατόμων που επίσης δεν ήταν εργάτες.
  • Οι αρχές και οι εταιρείες δεν έχουν δώσει άμεσες δηλώσεις για το δυστύχημα και την κατάσταση των θυμάτων.
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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από χρυσωρυχείο στο οποίο σημειώθηκε κατολίσθηση στα νησιά του Σολομώντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 1 π.μ. – 2 π.μ. τοπική ώρα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για άτομα που είχαν μπει παράτυπα στο χώρο και αναζητούσαν χρυσό και όχι για εργαζόμενους.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο, ομάδες διάσωσης χρησιμοποιώντας εκσκαφείς προσπαθούν να ανασύρουν ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στο σημείο, ενώ το νοσοκομείο της πρωτεύουσας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ανέμενε τραυματίες από το περιστατικό. Η βασιλική αστυνομία των νησιών του Σολομώντα αρνήθηκε να αναφερθεί σε απολογισμό θυμάτων.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι έγινε κατολίσθηση.

Τρίτο θανατηφόρο περιστατικό στο ορυχείο

Το υπαίθριο μεταλλείο ανήκει κατά 70% στην εταιρεία κινεζικών συμφερόντων, Wanguo International Mining και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στην οικονομία των νησιών της Ωκεανίας. Μάλιστα, επέκτεινε τις δραστηριότητές του την περασμένη χρονιά.

Ένα 20% ανήκει στην αυστραλιανή Austalia’s AXF Resourxes και κατά 10% στην Gold Ridge Community Investment Limited, η οποία αντιπροσωπεύει τους ιδιοκτήτες της γης. Ούτε η Gold Ridge, ούτε η Wanguo απάντησαν αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ζητήσει σχόλιο.

Δεν πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο συγκεκριμένο ορυχείο, καθώς πριν από έναν χρόνο δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από τεράστιο βράχο που έπεσε στο σημείο που έκαναν εργασίες. Σημειώνεται ότι ούτε οι συγκεκριμένοι ήταν εργάτες. Επιπλέον, ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

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