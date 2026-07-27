Ιαπωνία: Πώς γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια ο viral πίθηκος Punch - Οι 2.500 ευχές από όλο τον κόσμο

Snapshot Ο μακάκος Punch γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάουα στην Ιαπωνία, λαμβάνοντας περίπου 2.500 ευχετήριες κάρτες από όλο τον κόσμο.

Ο Punch έγινε παγκόσμιο viral μετά από φωτογραφίες που τον έδειχναν να κρατάει σφιχτά ένα λούτρινο ουρακοτάγκο, ως μέσο ασφάλειας κατά την προσαρμογή του στην ομάδα άλλων μακάκων.

Η ιστορία του Punch συγκίνησε πολλούς ανθρώπους, με ορισμένους να δηλώνουν ότι η παρακολούθησή του αποτέλεσε προσωπικό κίνητρο για ανάρρωση ή ενίσχυση της ψυχολογίας τους.

Ο ζωολογικός κήπος έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο αφιερωμένο στον Punch, όπου εκτίθενται κάρτες, ζωγραφιές και βίντεο από την πορεία ζωής του.

Ο Punch πλέον ζει και κοινωνικοποιείται με περίπου 50 άλλους μακάκους, ενώ παραμένει το πιο δημοφιλές «αστέρι» του ζωολογικού κήπου. Snapshot powered by AI

Ο Punch, ο μικρός μακάκος από την Ιαπωνία, που έγινε παγκόσμιο viral χάρη στη συγκινητική ιστορία του και στις φωτογραφίες όπου κρατούσε σφιχτά ένα λούτρινο ουρακοτάγκο, γιόρτασε την Κυριακή τα πρώτα του γενέθλια, έχοντας δεχθεί χιλιάδες ευχές από θαυμαστές σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο μικρός πίθηκος φιλοξενείται στον Ζωολογικό και Βοτανικό Κήπο της πόλης Ιτσικάουα, ανατολικά του Τόκιο, και, παρότι πλέον δεν αποχωρίζεται τους νέους του φίλους αντί για το αγαπημένο του λούτρινο παιχνίδι, εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αστέρι» του ζωολογικού κήπου.

2.500 κάρτες γενεθλίων από όλο τον κόσμο

Παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει, η δημοτικότητά του παραμένει αμείωτη. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ζωολογικού κήπου, Τακάσι Γιασουνάγκα, ο Punch έχει λάβει περίπου 2.500 ευχετήριες κάρτες γενεθλίων από την Ιαπωνία αλλά και από πολλές χώρες του εξωτερικού.

Οι τοίχοι του ζωολογικού κήπου γέμισαν με ευχετήριες κάρτες και ζωγραφιές που έστειλαν θαυμαστές του Punch από όλο τον κόσμο

Οι κάρτες και τα μηνύματα εκτίθενται σε ειδικό χώρο αφιερωμένο στον μικρό μακάκο, όπου οι επισκέπτες μπορούν παράλληλα να παρακολουθήσουν βίντεο που καταγράφουν την πορεία του από τις πρώτες ημέρες της ζωής του μέχρι σήμερα.

«Ο Punch πάλευε καθημερινά για να επιβιώσει και οι δύο φροντιστές του έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, ενώ όλο το προσωπικό τον παρακολουθούσε διαρκώς. Ήταν εξαιρετικά ζεστό το καλοκαίρι όταν γεννήθηκε και οι αναμνήσεις εκείνης της περιόδου παραμένουν πολύ έντονες», δήλωσε ο Γιασουνάγκα.

Περισσότερες από 2.500 κάρτες και μηνύματα εκτίθενται σε ειδικό χώρο αφιερωμένο στα πρώτα γενέθλια του μικρού μακάκου

«Ο Punch έγινε ο στόχος μου για να γίνω καλά»

Ανάμεσα στους επισκέπτες των γενεθλίων του βρέθηκε και η Κούμι Ισιζάβα, η οποία ταξίδεψε από την πόλη Κόμπε. Η ίδια αποκάλυψε ότι γνώρισε τον Punch μέσα από τα social media και, όσο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε βάλει ως προσωπικό στόχο να αναρρώσει ώστε να μπορέσει να τον δει από κοντά.

«Με συγκίνησε βαθιά. Έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου ότι θα γίνω καλά και θα έρθω να δω τον Punch. Και τα κατάφερα. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένη που τον είδα από κοντά», είπε.

Συγκινημένη εμφανίστηκε και η Γέγε Λάιτς, κάτοικος της περιοχής, η οποία έγινε θαυμάστριά του όταν η κόρη της στις Φιλιππίνες τής μίλησε για τον μικρό μακάκο.

Η ίδια αποκάλυψε ότι πλέον διαθέτει ετήσια κάρτα εισόδου στον ζωολογικό κήπο και μάλιστα έφερε τούρτα για να γιορτάσει μαζί με φίλους τα πρώτα γενέθλια του Punch.

«Έχω μια τούρτα για τον Punch. Γιορτάζουμε όλοι μαζί. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους δύο φροντιστές του για την αγάπη και τη φροντίδα που του πρόσφεραν», ανέφερε.

Από το λούτρινο παιχνίδι... στη διεθνή φήμη

Τον περασμένο Ιανουάριο, ύστερα από έξι μήνες εντατικής φροντίδας, ο Punch μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον χώρο όπου ζούσαν οι υπόλοιποι μακάκοι. Η προσαρμογή του δεν ήταν εύκολη.

Όταν οι μεγαλύτεροι πίθηκοι τον απομάκρυναν, εκείνος έτρεχε πίσω στο λούτρινο ουρακοτάγκο του, το οποίο αγκάλιαζε για να νιώσει ασφάλεια.

Τον Φεβρουάριο, ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγες ώρες ο Punch έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το hashtag #HangInTherePunch γέμισε τα social media, ενώ δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες έσπευσαν στον ζωολογικό κήπο, σχεδόν οι μισοί προερχόμενοι από το εξωτερικό.

Όπως σημειώνουν οι θαυμαστές του, δεν ήταν μόνο η γλυκιά εικόνα με το λούτρινο παιχνίδι που τους συγκίνησε, αλλά κυρίως ο αγώνας του μικρού πιθήκου να γίνει αποδεκτός από την ομάδα.

Η συγκινητική ιστορία που άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους

Ο Punch γεννήθηκε πριν από έναν χρόνο, όμως εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του αμέσως μετά τη γέννησή του, πιθανότατα επειδή εκείνη είχε εξαντληθεί.

Οι φροντιστές του ανέλαβαν να τον μεγαλώσουν και του έδωσαν ένα λούτρινο ουρακοτάγκο, προκειμένου να εξασκήσει την ικανότητα να πιάνεται και να αγκαλιάζει, κάτι απαραίτητο για την επιβίωση των νεογέννητων μακάκων.

Σήμερα, ο Punch δεν θυμίζει πλέον το μικρό μωρό που είχε συγκινήσει το διαδίκτυο. Ζει μαζί με περίπου 50 ακόμη πιθήκους στον χώρο του ζωολογικού κήπου, παίζοντας και κοινωνικοποιούμενος, γεγονός που κάνει πολλές φορές δύσκολo τον εντοπισμό του στην ομάδα.

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