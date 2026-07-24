Ο μικρός πίθηκος της Ιαπωνίας που λάτρεψε το διαδίκτυο γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια

Ο Punch, ο παγκοσμίως διάσημος ιαπωνικός μακάκος του ζωολογικού κήπου Ichikawa City Zoo, στην πόλη Ichikawa της περιφέρειας Chiba, θα γιορτάσει την Κυριακή τα πρώτα του γενέθλια.

Το μικρό μαϊμουδάκι μεγάλωσε υπό τη φροντίδα των υπαλλήλων του ζωολογικού κήπου. Έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο όταν φωτογραφίες και βίντεο που τον έδειχναν να αγκαλιάζει ένα λούτρινο παιχνίδι ουρακοτάγκο, σαν υποκατάστατο της μητέρας του, έγιναν viral την περασμένη χρονιά.

Το τρίχωμα του Punch, που παλαιότερα είχε πιο σκούρα απόχρωση, έχει πλέον γίνει καφέ, όπως και των υπόλοιπων μακάκων του ζωολογικού κήπου. Ο ίδιος φαίνεται να προσαρμόζεται χωρίς πρόβλημα στην κοινότητα των πιθήκων, ενώ έχει παρατηρηθεί να παίζει και να περιποιείται άλλους νεαρούς μακάκους.

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, ο Punch ζύγιζε περίπου 500 γραμμάρια όταν ήταν μωρό, ενώ πλέον το βάρος του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 2,5 έως 3 κιλά. Κρατά το λούτρινο ουρακοτάγκο του σε έναν χώρο στο πίσω μέρος, ωστόσο δεν το παίρνει μαζί του όταν βγαίνει στο Monkey Mountain, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των μακάκων στον ζωολογικό κήπο.

Από τον Απρίλιο, περισσότεροι από δώδεκα μικροί μακάκοι έχουν γεννηθεί στον τεχνητό βραχώδη λόφο, με αποτέλεσμα ο Punch να έχει γίνει πλέον κάτι σαν «μεγάλος αδελφός» για αυτά.

«Από τότε που το τρίχωμα του Punch έγινε καφέ, είναι πιο δύσκολο να τον εντοπίσει κανείς, όμως είναι καλό για εκείνον να ζει μέσα σε μια κοινότητα», δήλωσε ο Takashi Yasunaga, επικεφαλής τμήματος του ζωολογικού κήπου.

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