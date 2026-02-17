Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο
Πιστεύει πως ο λούτρινος ουρακοτάγκος που κουβαλάει μαζί του είναι η μητέρα του
Η ιστορία ενός μωρού πιθήκου με το όνομα Punch έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο.
Το μόλις 6 μηνών μαϊμουδάκι, ζει σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας και έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τραγική ιστορία του Punch, τον δείχνουν να περιφέρεται με ένα λούτρινο ουρακοτάνγκο, το οποίο νομίζει ότι είναι η μητέρα του και το παίρνει παντού, ενώ το υπερασπίζεται λυσσαλέα ενάντια σε άλλους πιθήκους...
Οι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου έμειναν άναυδοι όταν κατέγραψαν τη στιγμή στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ichikawa στην Ιαπωνία.
Το μικροσκοπικό πρωτεύον θηλαστικό εμφανίζεται να πιπιλάει τον αντίχειρά του ενώ κάθεται ακριβώς πάνω στον ουρακοτάγκο, χρησιμοποιώντας τον ως «μητέρα».
Στη συνέχεια σκύβει και κουλουριάζεται στο κεφάλι του παιχνιδιού.
Ο Punch φαίνεται να κουβαλάει το λούτρινο ζωάκι κινούμενος στον χώρο που μοιράζεται με μια ομάδα άλλων μακάκων, δεμένος στενά με το παιχνίδι.
Το μωρό μαϊμουδάκι γεννήθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν η μητέρα του το απέρριψε, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Οι φύλακες του - ο 24χρονος Kosuke Shikano και ο 34χρονος Shumpei Miyakoshi - παρενέβησαν και άρχισαν να τον μεγαλώνουν ταΐζοντάς τον με το χέρι, παρακολουθώντας παράλληλα την εξέλιξή του.
Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η ιστορία του, έγινε γνωστό ότι στα μέσα Ιανουαρίου ο μικρός έγινε δεκτός από τους υπόλοιπους του είδους του και δεν είναι πια μόνος του, αναγκασμένος να κουβαλάει παντού τη λούτρινη «μαμά» του, την οποία πάντως αρνείται να εγκαταλείψει.