Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

Η ιστορία ενός μωρού πιθήκου με το όνομα Punch έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο.

Το μόλις 6 μηνών μαϊμουδάκι, ζει σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας και έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τραγική ιστορία του Punch, τον δείχνουν να περιφέρεται με ένα λούτρινο ουρακοτάνγκο, το οποίο νομίζει ότι είναι η μητέρα του και το παίρνει παντού, ενώ το υπερασπίζεται λυσσαλέα ενάντια σε άλλους πιθήκους...

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic ? (@volcaholic1) February 14, 2026

Οι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου έμειναν άναυδοι όταν κατέγραψαν τη στιγμή στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ichikawa στην Ιαπωνία.

Το μικροσκοπικό πρωτεύον θηλαστικό εμφανίζεται να πιπιλάει τον αντίχειρά του ενώ κάθεται ακριβώς πάνω στον ουρακοτάγκο, χρησιμοποιώντας τον ως «μητέρα».

Στη συνέχεια σκύβει και κουλουριάζεται στο κεφάλι του παιχνιδιού.

Ο Punch φαίνεται να κουβαλάει το λούτρινο ζωάκι κινούμενος στον χώρο που μοιράζεται με μια ομάδα άλλων μακάκων, δεμένος στενά με το παιχνίδι.

Το μωρό μαϊμουδάκι γεννήθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν η μητέρα του το απέρριψε, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι φύλακες του - ο 24χρονος Kosuke Shikano και ο 34χρονος Shumpei Miyakoshi - παρενέβησαν και άρχισαν να τον μεγαλώνουν ταΐζοντάς τον με το χέρι, παρακολουθώντας παράλληλα την εξέλιξή του.

In Japan, a monkey named Punch, abandoned as a baby, believes his plush toy is his mother. He takes it everywhere and defends it fiercely against other monkeys...



pic.twitter.com/n6EjhZjooQ — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 14, 2026

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η ιστορία του, έγινε γνωστό ότι στα μέσα Ιανουαρίου ο μικρός έγινε δεκτός από τους υπόλοιπους του είδους του και δεν είναι πια μόνος του, αναγκασμένος να κουβαλάει παντού τη λούτρινη «μαμά» του, την οποία πάντως αρνείται να εγκαταλείψει.