Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

Ο viral μικρός μακάκος που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, και τριγυρίζει με ένα λούτρινο παιχνίδι ως υποκατάστατό της, δεν βρίσκει αποδοχή από το είδος του και υπάρχει λόγος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα πλάνα ενός μικρού πιθήκου να περιπλανιέται μόνος του στον περίβολο ενός ζωολογικού πάρκου στην Ιαπωνία, έχοντας για συντροφιά ένα λούτρινο ουρακοτάγκο προκάλεσαν συγκίνηση και περιέργεια για την ιστορία του, που αποδείχθηκε τραγική.

Ο μόλις 7 μηνών σήμερα, Punch, όπως ονομάστηκε, γεννήθηκε πέρυσι στο ζωολογικό κήπο Ichikawa και σχεδόν αμέσως εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, με τη φροντίδα του να αναλαμβάνουν οι άνθρωποι του πάρκου, οι οποίοι και του χάρισαν για παρέα το λούτρινο παιχνίδι.

Η ιστορία του προκάλεσε κύμα ενδιαφέροντος από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, με την προσοχή στραμμένη πλέον στην εξέλιξη της μοναχικής ζωής του.

Ένα αίσθημα ανακούφισης υπήρξε, όταν ένα νέο βίντεο έδειξε τον μικρό μακάκο να απολαμβάνει την παρέα ενός άλλου πιθήκου, αλλά δεν κράτησε για πολύ.

Ο Punch απορρίφθηκε για δεύτερη φορά – και με ακόμη πιο επιθετικό τρόπο.

Γιατί λοιπόν τα ζώα πειράζουν τον Punch;

Τους λόγους για τους οποίους ο μικρός Punch δεν γίνεται αποδεκτός από το είδος του, εξηγεί με τη βοήθεια επιστημόνων η Daily Mail.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Jo Setchell, πρωτευοντολόγο στο Πανεπιστήμιο του Durham, η εγκατάλειψη από τη μητέρα είναι «πολύ ασυνήθιστη» στους μακάκους – και μπορεί να έθεσε τον Punch σε μειονεκτική θέση.

«Ένα μωρό μαϊμού συνήθως έχει την προστασία και την υποστήριξη της μητέρας του και μαθαίνει από αυτήν τις σωστές αντιδράσεις, αλλά ο Punch δεν έχει αυτή την υποστήριξη, οπότε μπορεί να μην έχει μάθει τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς», δήλωσε η καθηγήτρια.

Η εγκατάλειψη από τη μητέρα μπορεί επίσης να συμβεί όταν είναι νέα και άπειρη.

«Έχω διαβάσει ότι ο Punch ήταν το πρώτο μωρό της μητέρας του, οπότε είναι πιθανό να μην είχε μεγάλη εμπειρία», εξήγησε η Setchell.

«Έχω δει άπειρες μητέρες πρωτευόντων να κρατούν το μωρό τους ανάποδα, για παράδειγμα, και να φαίνονται πολύ αγχωμένες όταν το μωρό κουνιέται. Είναι μια μεγάλη αλλαγή να περάσεις από την εγκυμοσύνη στο να έχεις ένα μωρό που κρέμεται από την κοιλιά σου όλη την ώρα, για πρώτη φορά!»

Οι συνθήκες ήταν επίσης ιδιαίτερα ζεστές όταν γεννήθηκε ο Punch, κάτι που μπορεί να συνέβαλε στην εγκατάλειψή του.

«Αν η μητέρα βρίσκεται σε κακή κατάσταση, μπορεί να δώσει προτεραιότητα στη δική της επιβίωση και στα μελλοντικά της παιδιά, αντί να φροντίζει ένα μωρό που είναι απίθανο να επιβιώσει στις τρέχουσες συνθήκες», πρόσθεσε η καθηγήτρια Setchell.

Αν και λίγα είναι γνωστά για την ανατροφή της μητέρας του Punch, αυτό μπορεί επίσης να έχει παίξει κάποιο ρόλο, σύμφωνα με τη Δρ Emily Bethell, αναπληρώτρια καθηγήτρια στον τομέα της Γνωστικής Λειτουργίας και της Ευημερίας των Πρωτευόντων Θηλαστικών στο Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ.

«Η εγκατάλειψη είναι πιο πιθανό να συμβεί αν η ίδια η μητέρα είχε ανώμαλη ανατροφή (για παράδειγμα, αν χωρίστηκε από τη δική της μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία ή βίωσε άλλες μορφές άγχους στην πρώιμη ζωή της, πιθανώς σχετιζόμενες με την αιχμαλωσία)» είπε στην Daily Mail:

Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό την εγκατάλειψη της μητέρας του Punch – αλλά τι γίνεται με τα άλλα ζώα;

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Setchell, όλα έχουν να κάνουν με την ιεραρχία κυριαρχίας.

«Ο Punch είναι ένας ιαπωνικός μακάκος, και αυτοί έχουν ισχυρές ιεραρχίες κυριαρχίας», εξήγησε. «Οι άλλοι μακάκοι επιβάλλουν την κυριαρχική τους θέση».

Η Δρ Bethell πρόσθεσε ότι οι άλλοι μακάκοι μπορεί αρχικά να προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Punch, όταν τον είδαν να τρέχει χωρίς τη μητέρα του.

«Οι μακάκοι είναι πολύ κοινωνικά πρωτεύοντα θηλαστικά και είναι συνηθισμένο να ενδιαφέρονται για τα μικρά, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού και της μεταφοράς των νεογνών των άλλων», είπε.

«Ένας εγκαταλελειμμένος νεαρός θα ενδιέφερε άλλους μακάκους που μπορεί να θέλουν να τον χειριστούν και μπορεί να υπάρξει σύγκρουση για το ποιος θα τον πιάσει. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να αντιμετωπίζονται αρκετά σκληρά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:52ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει στο δελτίο ειδήσεων – Η έκπληξη των συνεργατών και το βίντεο

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόρισμα ΝΔ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα στα Περσικά - Τι λέει στους Ιρανούς

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις: Αναχαιτίστηκε στον Ινδικό ωκεανό - Βίντεο

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα 151 σελίδων από ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται ο 64χρονος - Αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

18:13WHAT THE FACT

Νέα έρευνα ανακαλύπτει κβαντικά σωματίδια που υπάρχουν σε μία διάσταση

18:11LIFESTYLE

Ύδρα: Το ιστορικό «Paxos – Island II» στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στον Κόλπο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

17:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Η EE στηρίζει τις ανατολικές περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

17:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - «Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ