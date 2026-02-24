Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

Τα πλάνα ενός μικρού πιθήκου να περιπλανιέται μόνος του στον περίβολο ενός ζωολογικού πάρκου στην Ιαπωνία, έχοντας για συντροφιά ένα λούτρινο ουρακοτάγκο προκάλεσαν συγκίνηση και περιέργεια για την ιστορία του, που αποδείχθηκε τραγική.

A baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan nicknamed 'Punch' has garnered attention around the world after videos of him carrying a stuffed toy were shared on social media. pic.twitter.com/WmDBzBbVjw — The Associated Press (@AP) February 24, 2026

Ο μόλις 7 μηνών σήμερα, Punch, όπως ονομάστηκε, γεννήθηκε πέρυσι στο ζωολογικό κήπο Ichikawa και σχεδόν αμέσως εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, με τη φροντίδα του να αναλαμβάνουν οι άνθρωποι του πάρκου, οι οποίοι και του χάρισαν για παρέα το λούτρινο παιχνίδι.

Η ιστορία του προκάλεσε κύμα ενδιαφέροντος από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, με την προσοχή στραμμένη πλέον στην εξέλιξη της μοναχικής ζωής του.

Ένα αίσθημα ανακούφισης υπήρξε, όταν ένα νέο βίντεο έδειξε τον μικρό μακάκο να απολαμβάνει την παρέα ενός άλλου πιθήκου, αλλά δεν κράτησε για πολύ.

The big monkey did what we all wanted to do and gave Punch a huge hug. pic.twitter.com/BSUeHaAlYD — Knight World (@KnightWorld) February 24, 2026

Ο Punch απορρίφθηκε για δεύτερη φορά – και με ακόμη πιο επιθετικό τρόπο.

Punch gets rejected for a hug and goes back to hug the plushie pic.twitter.com/a3C6wlvSCg — Kakashi (@kkashi_yt) February 22, 2026

Γιατί λοιπόν τα ζώα πειράζουν τον Punch;

Τους λόγους για τους οποίους ο μικρός Punch δεν γίνεται αποδεκτός από το είδος του, εξηγεί με τη βοήθεια επιστημόνων η Daily Mail.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Jo Setchell, πρωτευοντολόγο στο Πανεπιστήμιο του Durham, η εγκατάλειψη από τη μητέρα είναι «πολύ ασυνήθιστη» στους μακάκους – και μπορεί να έθεσε τον Punch σε μειονεκτική θέση.

«Ένα μωρό μαϊμού συνήθως έχει την προστασία και την υποστήριξη της μητέρας του και μαθαίνει από αυτήν τις σωστές αντιδράσεις, αλλά ο Punch δεν έχει αυτή την υποστήριξη, οπότε μπορεί να μην έχει μάθει τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς», δήλωσε η καθηγήτρια.

Η εγκατάλειψη από τη μητέρα μπορεί επίσης να συμβεί όταν είναι νέα και άπειρη.

«Έχω διαβάσει ότι ο Punch ήταν το πρώτο μωρό της μητέρας του, οπότε είναι πιθανό να μην είχε μεγάλη εμπειρία», εξήγησε η Setchell.

«Έχω δει άπειρες μητέρες πρωτευόντων να κρατούν το μωρό τους ανάποδα, για παράδειγμα, και να φαίνονται πολύ αγχωμένες όταν το μωρό κουνιέται. Είναι μια μεγάλη αλλαγή να περάσεις από την εγκυμοσύνη στο να έχεις ένα μωρό που κρέμεται από την κοιλιά σου όλη την ώρα, για πρώτη φορά!»

Οι συνθήκες ήταν επίσης ιδιαίτερα ζεστές όταν γεννήθηκε ο Punch, κάτι που μπορεί να συνέβαλε στην εγκατάλειψή του.

«Αν η μητέρα βρίσκεται σε κακή κατάσταση, μπορεί να δώσει προτεραιότητα στη δική της επιβίωση και στα μελλοντικά της παιδιά, αντί να φροντίζει ένα μωρό που είναι απίθανο να επιβιώσει στις τρέχουσες συνθήκες», πρόσθεσε η καθηγήτρια Setchell.

Αν και λίγα είναι γνωστά για την ανατροφή της μητέρας του Punch, αυτό μπορεί επίσης να έχει παίξει κάποιο ρόλο, σύμφωνα με τη Δρ Emily Bethell, αναπληρώτρια καθηγήτρια στον τομέα της Γνωστικής Λειτουργίας και της Ευημερίας των Πρωτευόντων Θηλαστικών στο Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ.

«Η εγκατάλειψη είναι πιο πιθανό να συμβεί αν η ίδια η μητέρα είχε ανώμαλη ανατροφή (για παράδειγμα, αν χωρίστηκε από τη δική της μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία ή βίωσε άλλες μορφές άγχους στην πρώιμη ζωή της, πιθανώς σχετιζόμενες με την αιχμαλωσία)» είπε στην Daily Mail:

Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό την εγκατάλειψη της μητέρας του Punch – αλλά τι γίνεται με τα άλλα ζώα;

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Setchell, όλα έχουν να κάνουν με την ιεραρχία κυριαρχίας.

«Ο Punch είναι ένας ιαπωνικός μακάκος, και αυτοί έχουν ισχυρές ιεραρχίες κυριαρχίας», εξήγησε. «Οι άλλοι μακάκοι επιβάλλουν την κυριαρχική τους θέση».

Η Δρ Bethell πρόσθεσε ότι οι άλλοι μακάκοι μπορεί αρχικά να προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Punch, όταν τον είδαν να τρέχει χωρίς τη μητέρα του.

«Οι μακάκοι είναι πολύ κοινωνικά πρωτεύοντα θηλαστικά και είναι συνηθισμένο να ενδιαφέρονται για τα μικρά, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού και της μεταφοράς των νεογνών των άλλων», είπε.

«Ένας εγκαταλελειμμένος νεαρός θα ενδιέφερε άλλους μακάκους που μπορεί να θέλουν να τον χειριστούν και μπορεί να υπάρξει σύγκρουση για το ποιος θα τον πιάσει. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να αντιμετωπίζονται αρκετά σκληρά».

