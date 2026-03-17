Τρομακτική μελέτη για το πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν έως το 2050 από την κλιματική αλλαγή

Η ζέστη «παγώνει» τη φυσική δραστηριότητα

Δημήτρης Δρίζος

Μια νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική μελέτη έρχεται να αναδείξει μια λιγότερο ορατή αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής: τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας και τις θανατηφόρες επιπτώσεις της.

Σύμφωνα με το Lancet, επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν πώς η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει την καθημερινή άσκηση και, κατ’ επέκταση, την πρόωρη θνησιμότητα. Αναλύοντας δεδομένα από 156 χώρες για την περίοδο 2000–2022, προχώρησαν σε προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ζέστη «παγώνει» τη φυσική δραστηριότητα

Τα ευρήματα είναι ανησυχητικά: μέχρι το 2050, κάθε επιπλέον μήνας με μέση θερμοκρασία άνω των 27,8 βαθμών Κελσίου αναμένεται να αυξάνει τη φυσική αδράνεια κατά 1,5% παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 1,85% για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ στις πλούσιες χώρες δεν καταγράφεται σαφής επίδραση.

Η αύξηση της αδράνειας δεν είναι απλώς θέμα τρόπου ζωής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μεταφράζεται σε 470.000 έως 700.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, καθώς και σε οικονομικές απώλειες που φτάνουν έως και τα 3,68 δισ. δολάρια λόγω μειωμένης παραγωγικότητας.

Οι πιο έντονες επιπτώσεις αναμένονται σε ήδη θερμές περιοχές, όπως η Κεντρική Αμερική, η Καραϊβική, η Ανατολική Υποσαχάρια Αφρική και η Ισημερινή Νοτιοανατολική Ασία, όπου η αδράνεια μπορεί να αυξάνεται έως και 4% για κάθε μήνα με υψηλές θερμοκρασίες.

Οι επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Global Health, επισημαίνει ότι η έκθεση στη ζέστη δημιουργεί σημαντικά φυσιολογικά εμπόδια στην άσκηση.

Όπως εξηγεί η ερευνητική ομάδα υπό τον Κρίστιαν Γκαρσία–Βιτουλσκι, η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει την καταπόνηση του καρδιαγγειακού συστήματος και εντείνει το αίσθημα κόπωσης, καθιστώντας την υπαίθρια δραστηριότητα πολύ πιο δύσκολη.

Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην υγεία. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική δράση, η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να ανατρέψει τον στόχο του World Health Organization για μείωση της παγκόσμιας φυσικής αδράνειας κατά 15% έως το 2030, ενώ ταυτόχρονα θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη λόγω πτώσης της παραγωγικότητας.

Καμπανάκι για άμεση δράση

Οι ερευνητές καλούν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα προσαρμογής και περιορισμού των επιπτώσεων.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός πόλεων με ανθεκτικότητα στη ζέστη, η επιδότηση κλιματιζόμενων χώρων άσκησης και η ενσωμάτωση οδηγιών για κινδύνους θερμότητας στις κατευθυντήριες γραμμές φυσικής δραστηριότητας.

Όπως τονίζουν, η φυσική άσκηση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως απλή επιλογή τρόπου ζωής, αλλά ως βασική ανάγκη που επηρεάζεται άμεσα από την κλιματική κρίση.

Η προειδοποίηση είναι σαφής: χωρίς δραστική μείωση των εκπομπών και ουσιαστικές παρεμβάσεις, η αύξηση της θερμοκρασίας απειλεί να οδηγήσει σε μια νέα, πιο καθιστική και πιο ευάλωτη κοινωνία, με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και την παγκόσμια οικονομία.

