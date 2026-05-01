Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

Η ανάρτηση του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού AKTOR και οι δηλώσεις-επίδειξη διαφοράς συμπεριφοράς συγκριτικά με τους ανθρώπους της Βαλένθια. 

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά την αδικαιολόγητη ιστορία με την αστυνομία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων της ισπανικής ομάδας, ήταν ιδιαίτερα ήρεμος και ικανοποιημένος για το θρίαμβο του Παναθηναϊκού στη «Roig Arena».

Κάτι που φάνηκε από την ανάρτησή του μετά την αναμέτρηση, στην οποία δείχνει το σκορ και συμπληρώνει με το εξής:

«Ο-2. Ένα ακόμη και μετά… THIS IS OAKA», αναφερόμενος φυσικά στο Final-4 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Παράλληλα, δηλώσεις του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» φιλοξένησε η ιστοσελίδα «BasketNews». Εκεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Βαλένθια και ξεκαθάρισε πως ελπίζει να περάσει η ομάδα του:

«Η Βαλένθια είναι μια φανταστική ομάδα, φανταστικό γήπεδο, φανταστική ατμόσφαιρα, φανταστικοί θεατές. Ελπίζω τα καλύτερα στη Βαλένθια. Το σκορ είναι 0-2 τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια.

Κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ελπίζω να περάσουμε, αλλά τα καλύτερα και στις δύο ομάδες».

Σχόλια
