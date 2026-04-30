«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με την «αντιεπαγγελματική» συμβουλή της Emily Blunt

Η Emily Blunt δέχεται έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή προέτρεψε τους θαυμαστές της να παραιτηθούν από τις δουλειές τους και να συμβιβαστούν με το να «μην βγάζουν χρήματα».

Η ηθοποιός του «Devil Wears Prada 2» ρωτήθηκε για συμβουλές που θα έδινε σε γυναίκες που μισούν τη δουλειά τους, με την ίδια να απαντά «Παράτα τη».

Στη συνέχεια γέλασε και πρόσθεσε: «Απλώς βρες κάτι που πραγματικά θέλεις να κάνεις».

«Ακόμα κι αν δεν βγάζεις καθόλου χρήματα, αρκεί να το αγαπάς, θα είσαι ευτυχισμένη», πρόσθεσε η 43χρονη ηθοποιός.

Οι θαυμαστές κατηγόρησαν την Blunt για «άθλια επαγγελματική συμβουλή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι είναι εύκολο για μια ηθοποιό με εκτιμώμενη περιουσία 80 εκατομμυρίων δολαρίων να λέει στους άλλους να επιλέξουν μια δουλειά με λιγότερα χρήματα.

Η Emily Blunt / AP

«Αυτό μπορεί να το πει μόνο ένας (υπερ)προνομιούχος άνθρωπος», έγραψε ένας χρήστης στα σχόλια του YouTube.

Ο ίδιος χρήστης χαρακτήρισε την Blunt «κακομαθημένη».

Στο X, ένας χρήστης έγραψε: «Η Emily Blunt θα έπρεπε πραγματικά να ξέρει καλύτερα από το να είναι τόσο εκτός πραγματικότητας. Μπορούν οι πλούσιοι celebrities που βγάζουν εκατομμύρια να σταματήσουν να μας κάνουν κηρύγματα για το πόσο ασήμαντα είναι τα χρήματα; Είναι προσβλητικό».

Η Emily Blunt / AP

Ένας άλλος θαυμαστής ανέφερε: «Πραγματικά τρομερή συμβουλή στη σημερινή αγορά εργασίας, αλλά θα ήθελα κι εγώ να είμαι τόσο αποκομμένος και εκτός πραγματικότητας».

Ένας χρήστης στο X παραδέχτηκε ότι η «άστοχη» συμβουλή της υποψήφιας για Όσκαρ τον έκανε να τη βλέπει με άλλο μάτι.

Κάποιος άλλος επέκρινε την «προνομιούχα οπτική» της Blunt, σημειώνοντας ότι «δεν έχουν όλοι την πολυτέλεια να κυνηγήσουν τη δουλειά που θέλουν και να εγκαταλείψουν αυτή που έχουν τώρα, ακόμη κι αν δεν τους αρέσει».

