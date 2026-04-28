Friends: Αποκαλύφθηκε το εκπληκτικό ποσό που κερδίζουν 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

Η αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Φιλαράκια» εξακολουθεί να σαρώνει σε όποια χώρα κι αν προβάλλεται και αυτό μεταφράζεται για τους πρωταγωνιστές της σε εκατομμύρια από δικαιώματα.

Όπως αποκάλυψε η Λίσα Κούντροου, η γνωστή σε όλους Φοίβη, τόσο η ίδια όσο και οι συμπρωταγωνιστές της εξακολουθούν να κερδίζουν 20 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα κάθε χρόνο, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά το τέλος της επιτυχημένης κωμικής σειράς.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αποκάλυψε το εκπληκτικό ποσό, σε προσφατη συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε από τους Times του Λονδίνου.

Η Κούντροου, η οποία έπαιξε την εκκεντρική και καλόκαρδη «Φοίβη» και για τις 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004, είπε ότι ξαναείδε τη μακροχρόνια κωμική σειρά του NBC μετά τον τραγικό θάνατο του συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι το 2023.

«Αφού πέθανε ο Μάθιου, παρακολούθησα ξανά τη σειρά», μοιράστηκε η 62χρονη σήμερα ηθοποιός. «Πριν, έβλεπα μόνο τι έκανα λάθος ή τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Αλλά για πρώτη φορά, εκτίμησα πραγματικά πόσο υπέροχο ήταν».

Παράλληλα, επαίνεσε τις «καταπληκτικές» ερμηνείες της Τζένιφερ Άνιστον και της Κούρτνεϊ Κοξ, της Ρέιτσελ και Μόνικα, αντίστοιχα.

Μίλησε επίσης για την ξεκαρδιστική δουλειά του David Schwimmer και του Matt LeBlanc ως Ρος και Τζόι, αντίστοιχα — πριν αναγνωρίσει ότι ο Πέρι «ήταν λίγο πέρα από [τους] όλους» ως ο πνευματώδης και συχνά σαρκαστικός Τσάντλερ.

Οι έξι συμπρωταγωνιστές ξεκίνησαν με 22,500$ ανά επεισόδιο κατά τη διάρκεια της 1ης σεζόν και εκτοξεύτηκαν στο 1 εκατομμύριο $ ανά επεισόδιο κατά τη διάρκεια των σεζόν 9 και 10.