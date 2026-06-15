Η ΕΕ, οι παροχές και οι πρόωρες εκλογές, οι πολεοδομίες, οι υπουργοί και η... στάση εργασίας

Εκλογές χωρίς λεφτά δεν γίνονται

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από αυτή την εβδομάδα και για όλο το καλοκαίρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη θα ξεκινήσουν ένα μαραθώνιο στις Βρυξέλλες για δημοσιονομική χαλαρότητα. Για να σας το πω όσο πιο απλά μπορώ. Αν δεν πάρουν το πράσινο φως από Κομισιόν για επιπλέον παροχές στην ΔΕΘ, πρόωρες δεν βλέπω... No money, no honey που λένε και στο χωριό μου. Αν πάρουν το πράσινο φως πάμε φουλ για κάλπες ακόμα και εντός του Σεπτεμβρίου. Όλα τα άλλα που ακούτε είναι να ´χαμε να λέγαμε...

Πολεοδομίες gate ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ

Το θέμα με τα κυκλώματα στις πολεοδομίες εξελίσσεται σε νέο ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση της ΝΔ αφού μέχρι τώρα έχουν εμπλακεί τα ονόματα τριών γενικών γραμματέων εκ των οποίων οι δύο παραιτήθηκαν ενώ οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει πολύ βάθος ακόμα και αρκετοί μιλούν πλέον για ένα ακόμα γαλάζιο σκάνδαλο. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένα ακόμα στέλεχος της ΝΔ που κατέχει υψηλή θέση στο ΤΕΕ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αναφέρομαι μόνο στους πρώην υπουργούς και τους βουλευτές. Ακόμα δεν μάθαμε τι έχουν απογίνει όλοι αυτοί οι γαλάζιοι που εκλήθησαν για εξηγήσεις. Τι συνέβη με τον Χασάπη, τον Φραπέ, τη γαλάζια Πόπη; Ενημέρωση μηδέν... Όλες αυτές οι υποθέσεις δημιουργούν την αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ είναι βουτηγμένος στη διαφθορά.

Που θα κάτσει η μπίλια μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα

Από το στρατόπεδο της Χαριλάου Τρικούπη τα μαντάτα δεν είναι καθόλου καλά. Όπως μαθαίνω ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα βήμα πριν τη διαγραφή του Χάρη Δούκα όχι μόνο για το γεγονός ότι ο δήμαρχος Αθηναίων είναι συνεχώς εκτός γραμμής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι βέβαιος ότι ο Δούκας έχει ήδη ντιλάρει πολιτικά με το κόμμα Τσίπρα και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια θέση στο Επικρατείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Γιατί οι υπουργοί έχουν κατεβάσει μολύβια;

Δεν σας κρύβω ότι οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν ήδη μπει σε mood πρόωρων εκλογών και τρέχουν μόνο για την επανεκλογή τους με αποτέλεσμα να τα έχουν φορτώσει όλα στον... κόκορα. Στα υπουργεία έχουν κατεβάσει μολύβια και ασχολούνται μόνο με τον προεκλογικό τους αγώνα. Τα υπουργεία τα έχουν κάνει εκλογικά κέντρα και οι συνεργάτες τους ασχολούνται μόνο με τις εξορμήσεις των υπουργών και την επαφή με τους ψηφοφόρους. Φαντάζομαι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την άνοιξη του 2027.

Δούρου - Παππάς - Πολάκης: Τα μυστικά της παρέας του Μοσχάτου

Η παλιά παρέα του Μοσχάτου που θέλει ανοιχτά τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συγκυριακή συμμαχία η οποία αμφιβάλλω αν θα μείνει συμπαγής μέχρι το τέλος. Φαινομενικά όλα δείχνουν ότι ο Πολάκης έχει βγει μπροστά για την επόμενη μέρα. Όμως όπως μου έλεγε βετεράνος του χώρου που ξέρει καλά την ανθρωπογεωγραφία της Κουμουνδούρου δεν είναι βέβαιο ότι ο Νίκος Παππάς θα στηρίξει τον Σφακιανό στο τέλος. «Ο Νίκος έχει αδειάσει πολλούς...», μου θύμισε ο συνομιλητής μου «από τον Τσίπρα μέχρι τον Κασσελάκη και πολλούς άλλους...». Τα παλιά τραπεζώματα που διοργάνωνε με Δούρου και Παππά ο Πολάκης στις ταβέρνες του Μοσχάτου δεν σημαίνουν τίποτα. Ο Νίκος στο τέλος θα στηρίξει τη Ρένα και τότε θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι...

Στην ΕΛΑΣ ψάχνουν για το βαθύ λαρύγγι

Στα υπόγεια της οδού Αμαλίας μαθαίνω ότι τους έχουν ζώσει τα φίδια ότι μέσα στο κόμμα υπάρχει κάποιο στέλεχος που κελαηδάει προς Χαριλάου Τρικούπη. Τι εννοώ; Ότι κάποιος/κάποια που συμμετέχει στις συσκέψεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μεταφέρει τις πρωτοβουλίες του κόμματος στο ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα ο Νίκος Ανδρουλάκης να προλαβαίνει τον Τσίπρα στη γωνία... Στην ΕΛΑΣ λένε ότι η επίσκεψη του Ανδρουλάκη στα λιπάσματα της Δραπετσώνας ήταν ήδη προγραμματισμένη από τον Τσίπρα εδώ και καιρό αλλά κατά περίεργο τρόπο τον πρόλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν στο στρατόπεδο Τσίπρα είδαν τον Ανδρουλάκη να ανακοινώνει δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάτι που όπως λένε το συζητούσαν στην Αμαλίας εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα. Βγάζει μάτι πάντως ότι κάποιος μέσα στο κόμμα είναι διπλός πράκτωρ...

Συνωστισμός για το Επικρατείας της ΝΔ

Σας έχω χαρμόσυνα νέα για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ. Δεν ξέρω πόσες έδρες θα καταφέρει να βγάλει η παράταξη αλλά από το 2023 απελευθερώνεται όλες οι θέσεις. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Γιώργος Σταμάτης αποφάσισαν να δώσουν την μάχη του σταυρού. Οι Χρήστος Στυλιανίδης έφυγε για Κύπρο, η Ιωάννα Λυτρίβη και η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται όπως και ο Θόδωρος Σκυλακάκης που τον βλέπω να κατεβαίνει στην Ηλεία. Να δω ποιους θα πρωτοβολέψει ο πρωθυπουργός γιατί είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι.

Η αρχή του τέλους: Το παρασκήνιο της ρήξης Μητσοτάκη - Σαμαρά

Επειδή έχω μνήμη ελέφαντα θυμήθηκα ότι οι πρώτες ρωγμές στις σχέσεις Μητσοτάκη - Σαμαρά ξεκίνησαν ήδη από το 2019. Αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρότεινε τον πρώην πρωθυπουργό, σε μια αναβαθμισμένη θέση Αντιπροέδρου της Κομισιόν, λόγω του πολιτικού του εκτοπίσματος. Μέχρι τότε ήταν όλα μέλι γάλα στις σχέσεις των δύο ανδρών. Όμως η πρόταση ναυάγησε από τις Βρυξέλλες. Ο Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τις Βρυξέλλες ότι δεν παίζει θέση αντιπροέδρου για την Ελλάδα. Βέβαια μετέφερε αυτή την εξέλιξη στον Σαμαρά. Αυτό όμως που δεν του είπε ήταν ότι θα προτείνει για Επίτροπο τον Μαργαρίτη Σχοινά. Όταν λοιπόν ο Καλαματιανός έμαθε εκ των υστέρων ότι ο Σχοινάς ανέλαβε τελικά τη θέση του Αντιπροέδρου για την «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, έγινε έξαλλος και έκτοτε άρχισε η γκρίνια. Βεβαίως ο Μητσοτάκης έβαλε εκείνη την περίοδο δικό του άνθρωπο των ειδικών αποστολών να κρατάει ζεστό τον Αντώνη Σαμαρά κάτι που επετεύχθη για ένα διάστημα. Αργότερα ο άνθρωπος της οικογένειας Μητσοτάκη απομακρύνθηκε από το Μέγαρο και η επικοινωνία με τον Σαμαρά ατόνησε... Πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης. Πότε έσπασε το γυαλί; Το 2022 όταν ο πρώην πρωθυπουργός έμαθε ότι ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε...

Σενάρια επιστημονικής φαντασίας με Σαμαρά, Λατινοπούλου και Καραμανλή

Γράφουν ορισμένα σαΐνια της δημοσιογραφίας ότι ο Αντώνης Σαμαράς περίπου παρακαλάει την Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής να συνεργαστούν ενόψει των επικείμενων εκλογών. Σας ενημερώνω από πρώτο χέρι ότι πρόκειται περί αστείας πληροφορίας. Ο Σαμαράς είναι μοναχικός λύκος... και δεν ψάχνει για συνεταίρους. Εξίσου αστείο είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει αναλάβει να κάνει μασάζ στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμανλή κάτι που επίσης διαρρέεται δεξιά κι αριστερά. Για να ξέρετε: Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι αμφίβολο αν θα έβγαιναν έστω και στο τηλέφωνο στον Κυρανάκη. Ούτε μασάζ υπάρχει, ούτε πολιτικά προξενιά.

Το καλό σενάριο για τη ΝΔ

Ακόμα και τώρα που οι φήμες για το κόμμα Σαμαρά οργιάζουν υπάρχουν ορισμένοι που γνωρίζουν αρκετά καλά τον Μεσσήνιο πολιτικό και επιμένουν ότι τελικά δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Δεν ξέρω που εδράζουν αυτή τη σιγουριά, όμως τον γνωρίζουν πολλά χρόνια από την εποχή της Πολιτικής Άνοιξης. Προφανώς η είδηση αυτή χαροποιεί το σύνολο της ΝΔ και αποφεύγονται οι περιπέτειες. Προσωπικά την εκτίμηση αυτή την «αγοράζω» γιατί προέρχεται από πρώην συνομιλητές του Σαμαρά με σοβαρό πολιτικό κριτήριο και εκτόπισμα και όχι από άστεγους που ψάχνουν δουλειά σε ένα δεξιό κόμμα.

Αυτόκλητη σωτήρας

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με μερικούς ανθρώπους. Όπως για παράδειγμα η κα Δήμητρα Χαλικιά που πέρασε ένα φεγγάρι Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου Κουβέλη και εμφανίζεται σήμερα αυτόκλητα ως ιεροκήρυκας της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνει καταγγελίες, καταθέσεις και έχει εξασφαλίσει δημοσιότητα από φίλους του Μάκη Βορίδη ο οποίος κατά την ίδια τα έκανε όλα τέλεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πως μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένα συμφέρον να ασχολείται όλη ημέρα με ένα θέμα για το οποίο δεν έχει και άμεση γνώση αλλά χρησιμοποιεί το μου είπαν, άκουσα και όλα αυτά τα συναφή. Γιατί το να ξέρει κάποιος το έγινε το 2020, το 2022 και το 2023 ή το 2024 χωρίς να έχει καμία θέση ή επίσημη σχέση μου κάνει κάπως περίεργο. Και από ότι ακούω αρχίζει και κάνει περίεργο και εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το παζλ των επαναλαμβανόμενων συμπτώσεων

Πάντως το τελευταίο περίεργο ήταν ότι η κα Χαλικιά ένα πρωί έμαθε ένα πρωί από δημοσιεύματα (τα ψάξαμε αλλά δεν τα βρήκαμε) ότι γίνεται έρευνα για συγκεκριμένους παραγωγούς και αποφάσισε να πάει αυτοβούλως να καταθέσει στην οικονομική αστυνομία για την υπόθεση που άκουσε για πράγματα που επίσης είχε ακούσει και να κατηγορήσει μάλιστα και αγρότισσα από την Κοζάνη. Και μετά η οικονομική αστυνομία πήγε να τα διασταυρώσει και οι απαντήσεις που πήρε από κάτι φυντάνια του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν «πειραγμένες». Και εκεί που ήταν έτοιμοι να συλλάβουν την αγρότισσα από την οικονομική αστυνομία θυμήθηκαν ότι υπάρχει και ένα πολύ ωραίο στοιχείοπου το έχουν και που αποδεικνύει ότι τη συγκεκριμένη αγρότισσα την έστησαν κάποια καλά παιδιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί ήθελαν να «εκτελέσουν» την Τυχεροπούλου. Φρόντισαν μάλιστα στην ανυποψίαστη αγρότισσα προ καιρού και τις δέσμευσαν τους λογαριασμούς. Βγήκε και η Τυχεροπούλου και έκανε ανακοίνωση ότι στοχοποιείται και έτσι χάθηκε ο λογαριασμός. Μόνο που η αγρότισσα πλέον έχει εικόνα και δεν βλέπω καλά τους πρόθυμους καταθέτες στοιχείων που δεν έχουν. Κυρίως όμως δεν πρέπει να αισθάνεται καλά και ένα κύριος Χλύκας στου οποίου την υπόθεση ήταν μάρτυρας η Τυχεροπούλου. Αν δεν κάνω λάθος είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε πάρει κάτι δουλειές όταν ήταν η Χαλικιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται λίαν συντόμως… με ακόμα γαργαλιστικότερες λεπτομέρειες για το γαϊτανάκι των συμπτώσεων που είναι τόσο επαναλαμβανόμενες που παύουν να είναι συμπτώσεις.

Η άγνωστη δικογραφία και ο Κορυδαλλός

Κλείνουμε για σήμερα με τα του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι ακούμε πως υπάρχει μια δικογραφία που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς αφορά, ποιους και πότε ολοκληρώνεται. Και δεν ξέρει γιατί πολύ απλά οι εισαγγελείς δεν χρησιμοποιούν την οικονομική αστυνομία και κάνουν τη δουλειά όλοι είτε μόνοι τους είτε μέσω συνεργατών τους. Έτσι γι αυτή τη δικογραφία δεν υπάρχουν διαρροές όπως συμβαίνειμε υποθέσεις που χειρίζεται η οικονομική αστυνομία η οποία τα έκανε θάλασσα κατά πως φαίνεται και στην υπόθεση των 13 βουλευτών όπου κάποιοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν αλλά από ότι αντιλαμβάνομαι καλό θα ήταν να μην βιάζονται όλοι. Επειδή πέρα από τις επισυνδέσεις έχουν ανοίξει και λογαριασμοί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και αρκετό καιρό από ότι ακούω από τραπεζικούς κύκλους έχω την αίσθηση ότι πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα και κάποιοι άλλοι από το θρόνο τους και θα προσγειωθούν στον Κορυδαλλό.

Ληστρική χρέωση από την Alpha Bank

Δεν έχουν το θεό τους εκεί στην Alpha Bank που εφευρίσκουν τρόπους να ξεζουμίζουν τους πελάτες τους. Έφτασαν να χρεώνουν και τη βεβαίωση τήρησης τραπεζικού λογαριασμού. Ναι καλά διαβάσατε έφτασαν να χρεώνουν και ένα έγγραφο που εκδίδεται αυτόματα και δωρεάν από άλλες τράπεζες. Και χρεώνουν 5 ευρώ γιατί προφανώς αυτά και άλλα τους λείπουν. Η βεβαίωση τήρησης λογαριασμού (ή αλλιώς βεβαίωση IBAN) είναι ένα επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι κάποιος διατηρεί ενεργό λογαριασμό και περιέχει τα στοιχεία του δικαιούχου, του ΙΒΑΝ και του BIC/SWIFT. Για να καταλάβετε, η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται όταν κάποιος προσλαμβάνεται σε μια εταιρία για να λάβει γνώση επίσημα η εταιρία για το που θα καταθέτει το μισθό. Επίσης για την είσπραξη επιδομάτων, συντάξεων, ή επιστροφών φόρου σε συμβολαιογραφικές πράξεις (π.χ. αγοραπωλησίες ακινήτων) ή αιτήσεις χρηματοδότησης και άλλα.



Τι συμβαίνει με την Binance;

Αν δεν με απατά η μνήμη μου στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου είχε γίνει γνωστό πως η γνωστή Binance το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance υπέβαλε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα λειτουργίας, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της σχετικά πρόσφατης ρυθμιστικής πρόβλεψης για τις αγορές κρυπτονομισμάτων(Markets in Crypto-Assets - MiCA). Τότε μάλιστα γινόταν λόγος και για ταχεία διαδικασία. Μέχρι σήμερα όμως και ενώ έχουν περάσει πέντε μήνες καμία άδεια δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχει δοθεί και φαίνεται να έχουν χαλάσει οι ταχύτητες. Τι συμβαίνει άραγε; Γιατί διαβάζω διάφορά περί των οδών των κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποίησε το καθεστώς του Ιράν και μπερδεύομαι. Πάντως από τα έλη του περασμένου Δεκεμβρίου έχει ιδρυθεί η Binary Greece ή Binance Europe της οποίας η διαδρομή προς τον τελικό μέτοχο κινείται από το Δουβλίνο μέχρι τη Σιγκαπούρη και όποιος βγάλει άκρη μπορεί να μας ενημερώσει. Η εταιρία ξεκίνησε με κεφάλαιο 25 χιλιάδες ευρώ και στα τέλη Απριλίου έκανε μια μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ανεβάζοντας το κεφάλαιο στα 20 εκ ευρώ. Μόνο που την πιστοποίηση αυτής της αύξησης δεν την έχουμε δει στο ΓΕΜΗ.

Ο καβγάς και το πάπλωμα για τους τόκους του νόμου Κατσέλη

Πραγματικά έχω μπερδευτεί. Οι τραπεζίτες, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Υπουργός Οικονομικών μιλούν για μη ξεκάθαρη απόφαση του Αρείου Πάγου στο ζήτημα του τρόπου εκτοκισμού των δανείων του Νόμου Κατσέλη. Οι δικηγόροι που έχουν πελάτες δανειολήπτες όμως λένε κάτι διαφορετικό και πως η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Εγώ όμως βλέπω ότι η όλη κουβέντα που θα οδηγήσει σε νομοθέτηση βρίσκεται στις επιπτώσεις της απόφασης και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν προχώρησε σε ρητή πρόβλεψη για αυτόματη επιστροφή των επιπροσθέτων ποσών που καταβλήθηκαν από τους δανειολήπτες. Και εδώ υπάρχει ο φόβος ότι θα γίνει μακελειό γιατί θα ανοίξει σωρεία δικαστικών υποθέσεων επιστροφής ποσών. Θεωρείτε πάντως δεδομένη τη νομοθέτηση την οποιία ζήτησαν οι τραπεζίτες εδώ και καιρό όπως επίσης ότι μετά από αυτή τη νομοθέτηση θα έλθει και νέος γύρος προσφυγών.

Μονά ζυγά κερδισμένοι οι τραπεζίτες

Μένω στο θέμα των Κόκκινων Δανείων όπου μπορούμε να φτάσουμε στο εξής οξύμωρο. Να μην πιαστούν οι στόχοι του Ηρακλή και να πέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Και εδώ το μάρμαρο της καλής μεταχείρισης των δανειοληπτών και ειδικά του Νόμου Κατσέλη θα το πληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι. Γι αυτό οι τραπεζίτες κοιμούνται ήσυχοι καθώς γνωρίζουν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς το πρόβλημα το έχει η κυβέρνηση που πρέπει να βρει λύση και μάλιστα πολιτική που δεν θα προκαλεί δυσαρέσκεια.

Ανακοινώσεις και πιστοποίηση

Πολύ ωραία τα ταρατζούμ που έκανε η Ηρακλής για την παρουσία της στην κατασκευή του Ελληνικού και οι ανακοινώσεις περί της αύξησης του όγκου πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος από τα 600.000 μ³ το 2021 στα 1.761.000 μ³ το 2025. Πολύ ωραίες οι ανακοινώσεις για πωλήσεις 501 εκ ευρώ από 459 εκ ευρώ και EBITDA 95 εκ ευρώ από 79 εκ ευρώ το 2024. Όμως ξεχνούν να ανακοινώσουν το πιο ενδιαφέρον που είναι η καθαρή κερδοφορία. Μόνο που όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί θα είχε ενδιαφέρον να μας πουν και που θα δημοσιοποιηθούν για να πιστοποιηθούν. Γιατί αν δεν κάνουμε λάθος σε επίπεδο ομίλου δεν υπάρχει δημοσίευση.

Η επίθεση και οι … πιρουέτες

Τη μια ημέρα τα είχε με το Μαργαρίτη Σχοινά και έλεγε διάφορα ωραία για τη φέτα και το τι δεν κάνει το Υπουργείο Αγροτικής φτάνοντας να ζητήσει να μεταφερθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα και μετά από λίγες ημέρες άρχισαν οι ανάποδες διαρροές. Είχε βέβαια γίνει συνάντηση με το Μαργαρίτη Σχοινά και ο ισχυρός άνδρας του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία και Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης φέτας ξέχασε τις μεταφορές στη Λάρισα και άρχισε τις πιρουέτες.Προφανώς θα έφυγαν οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι και έγιναν όλα αυτά που ζητούσε και στα οποία μπορεί να είχε και δίκαιο. Η Ελληνική επιχειρηματικότητα στα καλύτερά της.

Της αυθαιρεσίας το ανάγνωσμα

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αλλά οι ασφαλιστικές έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό τα τελευταία είκοσι χρόνια στα ισόβια προγράμματα για τα οποία διαμαρτύρονται ότι έχουν ζημιές. Έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα περισσότερο από 300% με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να έχουν γίνει την τελευταία πενταετία όταν ο Υποδείκτης Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ έχει αυξηθεί κατά 30%. Κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί ότι ακόμα δεν υπάρχει δείκτης υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι έτοιμος. Αλλά αυτό δεν ενοχλεί τις ασφαλιστικές με πρωταγωνίστρια από ότι ακούμε την ΝΝ να κάνουν και πάλι υπέρογκες αυξήσεις αφού έστι τους αρέσει και δεν τους ενοχλεί και κανένας πλην κάποιων ίσως δικαστικών αποφάσεων ετά από προσφυγές ελάχιστων ασφαλισμένων. Πως την είπαμε αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή που προστατεύει τον Καταναλωτή αλλά είναι τυφλή με τις ασφαλιστικές;

Ο λογαριασμός και ο ξενοδόχος για τα Αττικά Πολυκαταστήματα

Προβλέψεις για το 2030 κάνει η διοίκηση της Ιντεάλ σε ότι αφορά στα Αττικά Πολυκαταστήματα που έχει κινήσει τη διαδικασία για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και μάλιστα χωρίς να αντλήσει χρήματα η εταιρία που θα μπει καθώς θα γίνει μόνο πώληση μετοχών και συγκεκριμένα το 30% του μετοχικού κεφαλαίου. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μάλιστα μπορεί να έχει επιδράσεις στο μέλλον της εταιρίας που βασίζει μεγάλο μέρος των πωλήσεων στο υπερκατάστημα ητς Πανεπιστημίου στο γνωστό CityLink. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι βρίσκονται στα μαχαίρια η PICAR με το μετοχικό Ταμείο Στρατού που είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου. Η σύμβαση των δύο πλευρών λήγει σε οκτώ μήνες και αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ PICAR και ΜΤΣ δεν θα έχει νόημα η παράταση της μίσθωσης των Αττικών Πολυκαταστημάτων μέχρι το 2051. Γιατί δεν υπάρχει σύμβαση από την PICAR τότε αυτή δεν θα μπορεί να μισθώσει στην Αττικά Πολυκαταστήματα. Εκτός και αν βρεθεί άλλη φόρμουλα με το ΜΤΣ το οποίο ακολουθεί επιθετική τακτική για το ύψος των μισθωμάτων.