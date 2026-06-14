Υεμένη: Ο ορειβάτης με το παρατσούκλι «Spider-Man» έπεσε από ηφαιστειακό κρατήρα και σκοτώθηκε

Snapshot Ο Αλ

Κάκα μπιν Αντάρ, γνωστός ως «Spider

Man», σκοτώθηκε μετά από πτώση σε ηφαιστειακό κρατήρα στην Υεμένη.

Ο 30χρονος αναρριχητής ανέβαινε χωρίς μέσα ασφαλείας σε απότομο ηφαιστειακό κρατήρα ύψους 120 μέτρων.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ήταν δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους και απαιτήθηκε ειδικός εξοπλισμός και υποστήριξη από δύτες.

Η σορός του εντοπίστηκε μετά από περίπου 24 ώρες, προκαλώντας θλίψη στους ακολούθους του και στην κοινότητα.

Ο ορειβάτης είχε δηλώσει ότι οι επικίνδυνες αναβάσεις οφείλονταν σε οικονομικές δυσκολίες. Snapshot powered by AI

Ο Αλ-Κάκα μπιν Αντάρ, γνωστός στην Υεμένη ως «Spider-Man» λόγω των ακροβατικών αναρριχήσεών του που δημοσίευε στα social media, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας ακόμη επικίνδυνης προσπάθειας ανάβασης.

Ο 30χρονος ελεύθερος αναρριχητής προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον ηφαιστειακό κρατήρα Χαραδάτ Νταμτ, στην επαρχία Αλ-Ντάλεχ στη νότια Υεμένη, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε.

Ο άνδρας επιχειρούσε να ανέβει στα απότομα πρανή ενός κρατήρα περίπου 120 μέτρων, χωρίς κανένα μέσο ασφάλειας, όπως σχοινιά ή ζώνες προστασίας.

Σύμφωνα με το Yemen Monitor, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την ειδοποίηση των αρχών. Ωστόσο, το δύσβατο έδαφος, οι απότομες πλαγιές και οι δύσκολες συνθήκες πρόσβασης έκαναν την επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη.

Οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκαν ειδικό εξοπλισμό, φωτισμό και ακόμη και υποστήριξη από δύτες για να προσεγγίσουν την περιοχή.

Μετά από περίπου 24 ώρες επιχειρήσεων, εντοπίστηκε η σορός του Μπιν Αντάρ, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στη χώρα και στους πολλούς ακολούθους του.

Εικόνες από τη στιγμή της πτώσης κυκλοφόρησαν γρήγορα στα social media και έγιναν viral. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο νεαρός ορειβάτης είχε αναφέρει ότι έκανε τέτοιες επικίνδυνες αναβάσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών.