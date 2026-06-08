Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

Λήγει η προθεσμία που θα επιτρέπονται οι παλιές ταυτότητες στα ταξίδια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.
  • Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ, μειωμένο στα 5 ευρώ για πολύτεκνους, συν ένσημο 0,50 ευρώ που επικολλάται στην αίτηση.
  • Τα ραντεβού για νέες ταυτότητες προγραμματίζονται ηλεκτρονικά με βάση τη διεύθυνση διαμονής και απαιτείται η πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας διαρκεί περίπου επτά εργάσιμες ημέρες και τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα σε δημόσια πληροφοριακά συστήματα.
  • Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως απώλεια ή επείγον ταξίδι, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η απόφαση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας. Οι έως τώρα ταυτότητες, που κυκλοφορούν για δεκαετίες, δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Ειδικές περιπτώσεις και χρόνος παράδοσης

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται παρουσία μάρτυρα που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας. Στις περιπτώσεις ανηλίκων, ο ρόλος αυτός μπορεί να αναληφθεί από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με χρόνο παράδοσης περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Οι πολίτες συνιστάται να ελέγχουν τακτικά την πλατφόρμα κρατήσεων για νέες ημερομηνίες ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων.

Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

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