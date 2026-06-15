Σαν σήμερα 15 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Ιουνίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1896 - 21.915 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο πιο θανατηφόρο τσουνάμι στην ιστορία της Ιαπωνίας.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τα συμμαχικά στρατεύματα αρχίζουν να εκκενώνουν τη Γαλλία, καθώς οι Γερμανοί κατέλαβαν το Παρίσι και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
- 1994 - Πεθαίνει ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας, Μάνος Χατζιδάκις.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:22 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Ιουνίου
03:08 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης
00:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: «Άμεσα» η ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν
22:12 ∙ ΚΟΣΜΟΣ