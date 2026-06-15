Σαν σήμερα 15 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Ιουνίου

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Σαν σήμερα 15 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1896 - 21.915 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο πιο θανατηφόρο τσουνάμι στην ιστορία της Ιαπωνίας.
  • 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τα συμμαχικά στρατεύματα αρχίζουν να εκκενώνουν τη Γαλλία, καθώς οι Γερμανοί κατέλαβαν το Παρίσι και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
  • 1994 - Πεθαίνει ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας, Μάνος Χατζιδάκις.
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