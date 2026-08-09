Άννα Κορακάκη: «Το πιο πολύτιμο “μετάλλιό” μου είναι η κόρη μου»

Snapshot Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε τα δέκα χρόνια από τη νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες με δύο φωτογραφίες που δείχνουν το μετάλλιό της και την κόρη της.

Αναγνώρισε ότι η πιο σημαντική αλλαγή στη ζωή της είναι η μητρότητα, την οποία θεωρεί το πιο πολύτιμο "μετάλλιό" της.

Εκφράζει περηφάνια για την 20χρονη αθλήτρια που ήταν και ακόμα μεγαλύτερη περηφάνια για τη γυναίκα που έχει γίνει σήμερα.

Το μεγαλύτερο της επίτευγμα θεωρεί να είναι πρότυπο και πηγή περηφάνειας για την κόρη της. Snapshot powered by AI

Η Άννα Κορακάκη με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη, ποζάρει με το ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε τότε, ενώ στη δεύτερη, δέκα χρόνια μετά κρατάει την μονάκριβη κόρη της.

Η ίδια θέλησε μέσα από τα λόγια της να μιλήσει για όλα όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της μέσα σε αυτή τη δεκαετία, αλλά και για το νέο, πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει ανοίξει για εκείνη.

«9 Αυγούστου. 10 χρόνια από εκείνες τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα… Δύο ολυμπιακά μετάλλια, αμέτρητα συναισθήματα, μία ιστορία που γράφτηκε με πολύ κόπο, ακλόνητη πίστη και μεγάλη αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Κι όμως… η ζωή είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο να μου δείξει.

10 χρόνια μετά, τα χέρια μου πλέον κρατάνε το πιο πολύτιμο «μετάλλιό» μου. Την κόρη μου. Και τώρα είναι που καταλαβαίνω πως το πιο σπουδαίο δεν ήταν ποτέ τα ρεκόρ κι οι διακρίσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Db0EEbwiBne/

«Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω περήφανη για εκείνη την 20χρονη που τόλμησε να ονειρευτεί… Αλλά νιώθω ακόμα πιο περήφανη για τη γυναίκα που έγινα», σημείωσε.

«Και αν μια μέρα με κοιτάξει και νιώσει περήφανη για τη μαμά της… τότε αυτό θα είναι το πιο μεγάλο μου επίτευγμα από όλα», έγραψε η Άννα Κορακάκη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα, την αθλητική της διαδρομή και όλα όσα έχουν πραγματικά αξία στη ζωή της.