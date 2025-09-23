Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

Μια πολύ όμορφη είδηση μοιράστηκε σήμερα το απόγευμα η Άννα Κορακάκη, αποκαλύπτοντας ότι ακριβώς πριν δύο χρόνια στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, πριν από δύο χρόνια, ωστόσο εκείνη την περίοδο ο γάμος δεν αποτελούσε προτεραιότητα λόγω των αθλητικών της υποχρεώσεων.

Σήμερα, ανήμερα της δεύτερης επετείου του γάμου τους, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους αυτή τη χαρμόσυνη στιγμή, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «23.9.2023. 2 years down, forever to go».