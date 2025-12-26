Πώς ξεπαγώνουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν - Βίντεο του Newsbomb.gr από το Όσλο

Βίντεο που καταγράφουν τη διαδικασία αποπάγωσης αεροσκαφών πριν από την απογείωση, όπως στιγμιότυπα από αεροδρόμιο στο Όσλο, έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς δείχνουν αεροπλάνα να ψεκάζονται με ειδικά υγρά λίγο πριν ξεκινήσει η πτήση.

Οι εικόνες και τα βίντεο, όπως αυτά που εξασφάλισε το newsbomb.gr, με ειδικά οχήματα να καλύπτουν τα φτερά και άλλα σημεία των αεροσκαφών προκαλούν συχνά ερωτήματα, ωστόσο πρόκειται για μια απολύτως απαραίτητη διαδικασία ασφάλειας, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

Η στιγμή της αποπάγωσης σε αεροδρόμιο στο Όσλο:

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την απομάκρυνση πάγου, χιονιού ή παγετού από βασικά σημεία του αεροπλάνου, όπως τα φτερά και τα πηδάλια, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή αεροδυναμική συμπεριφορά κατά την πτήση.

Αεροσκάφος υποβάλλεται σε διαδικασία αποπάγωσης (de-icing) στο αεροδρόμιο του Όσλο, πριν από την απογείωση, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας σε χαμηλές θερμοκρασίες

Γιατί είναι απαραίτητη η αποπάγωση

Ακόμη και ένα πολύ λεπτό στρώμα πάγου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καθώς ο πάγος:

διαταράσσει τη ροή του αέρα ,

μειώνει την άντωση ,

αυξάνει την αντίσταση ,

και μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς αεροπορικοί κανονισμοί επιβάλλουν το αεροπλάνο να είναι απολύτως «καθαρό» πριν την απογείωση, όταν υπάρχουν χειμερινές καιρικές συνθήκες.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η αποπάγωση πραγματοποιείται συνήθως:

είτε στην πύλη αναχώρησης,

είτε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποπάγωσης στα αεροδρόμια.

Ειδικά οχήματα ψεκάζουν το αεροσκάφος με θερμό υγρό, που αποτελείται κυρίως από νερό και γλυκόλη. Το υγρό αυτό λιώνει τον υπάρχοντα πάγο και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει τον σχηματισμό νέου.

Ο ψεκασμός γίνεται με συγκεκριμένη σειρά και συμμετρία, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα τα φτερά και τα κρίσιμα σημεία του αεροσκάφους.

Τι θα συνέβαινε αν δεν γινόταν

Η παράλειψη της αποπάγωσης μπορεί να οδηγήσει:

σε μειωμένα περιθώρια ασφάλειας κατά την απογείωση

σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των πηδαλίων

ή ακόμη και σε απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους σε ακραίες περιπτώσεις

Γι’ αυτό και η διαδικασία θεωρείται απαραίτητο βήμα και όχι προαιρετική επιλογή.

