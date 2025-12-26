Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «τσίμπησαν» οι live ενημερωτικές εκπομπές τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι τηλεαστέρες μπορεί να έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από τις τηλεοπτικές τους υποχρεώσεις τα Χριστούγεννα, ωστόσο υπήρξαν κι αυτοί που έμειναν στις επάλξεις. Στην πρωινή ζώνη, χθες, συναντήσαμε live ενημερωτικές εκπομπές και έχουν ενδιαφέρον τα νούμερα τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το μαγκαζίνο «Σήμερα» σημείωσε 26,9% στο σύνολο και 24,1% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», που πήραν το lead in, συνέχισαν στο ίδιο μονοπάτι καταγράφοντας 23,5% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που ακολούθησε, κράτησε παρέα στο 13% του συνόλου και στο 8,7% των τηλεθεατών 18-54.

Στο OPEN, το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 6,7% στο σύνολο και 3,2% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 7,9% στο σύνολο και 6,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα κανάλια γέμισαν με επαναλήψεις σειρών και ταινίες. Ενδεικτικά, η επανάληψη του «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» στον ALPHA έκανε 5,8% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 4,3% και 5,9%. Στο MEGA, η ελληνική ταινία «Θου Βου, φανερός πράκτωρ επιχείρησις Γης Μαδιάμ» κράτησε παρέα στο 7,2% και στο 7,6%.

