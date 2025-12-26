Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Νέα μορφή απάτης με ψεύτικους διανομείς δεμάτων εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Οι αρχές προειδοποιούν: μην δίνετε τραπεζικά στοιχεία κατά την παράδοση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια νέα μέθοδος εξαπάτησης, η οποία σχετίζεται με κατ’ οίκον παραδόσεις δεμάτων, εξαπλώνεται γοργά σε ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Σύμφωνα με αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας, αρκετοί πολίτες έχουν πέσει θύματα εγκληματικών κυκλωμάτων που εμφανίζονται ως οδηγοί διανομών - είτε με άνθη, είτε με δέματα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία αύριο Σάββατο
11:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο εικαστικός Μιχάλης Κατζουράκης, σε ηλικία 92 ετών
10:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ