Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

«Ανάσα» παίρνει ο Μόρνος που τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 βλέπει εξαιρετικά ποσοστά βροχής στους ταμιευτήρες του, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο που άδειασε τα αποθέματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την Αττική.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μόρνου, μία πρωτοβουλία της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη συνεχή παρακολούθηση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων στην ομώνυμη περιοχή, οι βροχές στους δύο σταθμούς (Φράγμα και Κονιάκος) έφτασαν στα υψηλότερα της τελευταίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους τα ύψη βροχής στο Φράγμα Μόρνου, ανήλθαν στα 350 χιλιοστά και στον σταθμό Κονιάκος Φωκίδας στα 476 χιλιοστά, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025, και στους δύο σταθμούς τα ύψη βροχής δεν ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Δείτε πώς αποτυπώνουν την εικόνα τα διαγράμματα

Φράγμα Μόρνου στις 8/2/2026

Κονιάκος Φωκίδας στις 8/2/2026

Θετικό πρόσημο και για τη χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα, η οποία βρίσκεται περίπου στη μέση τιμή του 2005-2024. Με μία έξαρση τον Ιανουάριο, ακολούθησε αισθητή υποχώρηση, πριν ανακάμψει και στις 7 Φεβρουαρίου το 39% της περιοχής να καλύπτεται από χιόνια.

ΕΚΤΑΣΗ ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ (2025-26)

