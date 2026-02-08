Άνω κάτω τα μουσεία λόγω τεχνητής νοημοσύνης - Αμφισβητεί την αυθεντικότητα δύο πινάκων του Βαν Άικ

Προηγούμενες αναλύσεις αποκάλυψαν έως και 40 ψεύτικους πίνακες που προσφέρθηκαν στο eBay το 2024

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου


Σοβαρές αναταράξεις και προβληματισμό προκαλεί στα μουσεία, η αμφισβήτηση δύο πινάκων του Βαν Άικ, μετά από ανάλυση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τα έργα τέχνης του Φλαμανδού καλλιτέχνη του 15ου αιώνα, τα οποία φιλοξενούνται σε ιταλικά και αμερικανικά μουσεία, απέτυχαν να αποκαλύψουν πινελιές της ταυτότητάς του, κατά τη διάρκεια εξέτασης των δύο εκδοχών του πίνακα του «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης λαμβάνει στίγματα».

Ο ένας από τους πίνακες βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια και ο άλλος στα Βασιλικά Μουσεία στο Τορίνο, και οι δύο είναι ανυπόγραφοι και σχεδόν πανομοιότυποι.

Σε επιστημονικές δοκιμές που διεξήγαγε η ελβετική εταιρεία Art Recognition σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tilburg στην Ολλανδία, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, καμία από τις πινελιές του Βαν Άικ δεν εντοπίστηκε στους δύο πίνακες.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εικόνα της Φιλαδέλφειας ήταν "91% αρνητική" και ότι η έκδοση του Τορίνο ήταν "86% αρνητική".

Ένας από τους κορυφαίους ειδικούς ζωγραφικής του Βαν Άικ και διευθυντής του Μουσείου Suermondt-Ludwig στο Άαχεν, ο Til-Holger Borhert, είπε ότι τα τελευταία ευρήματα υποστηρίζουν τους επιστήμονες που έχουν προτείνει ότι και οι δύο εκδοχές δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο του καλλιτέχνη, αλλά ότι δεν είναι βέβαιο ότι τις ζωγράφισε.

Ο Βαν Άικ θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στην ελαιογραφία και λιγότεροι από 20 πίνακές του έχουν διασωθεί.

Σε προηγούμενες αναλύσεις, η Art Recognition ανακάλυψε έως και 40 ψεύτικους πίνακες που προσφέρθηκαν στο eBay το 2024.

Σύμφωνα με τον Guardian κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα το 2021 ότι ο Σαμψών και η Δαλιδά του Ρούμπενς στην Εθνική Πινακοθήκη ήταν «91% αρνητικοί», υποστηρίζοντας τους κριτικούς που αμφισβητούσαν εδώ και καιρό ότι ζωγραφίστηκε από τον Φλαμανδό δάσκαλο του 17ου αιώνα.



