«Κρούει» το καμπανάκι ο Δήμος Διδυμοτείχου - Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο

Συστάσεις για την αποφυγή προσέγγισης πλημμυρισμένων περιοχών

Newsbomb

«Κρούει» το καμπανάκι ο Δήμος Διδυμοτείχου - Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχείς συστάσεις προς τους κατοίκους των οικισμών Ισαακίου, Πραγγίου, Πετράδων, Πυθίου, Ρηγίου και Σοφικού για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας με πρώτο την αποφυγή προσέγγισης πλημμυρισμένων περιοχών, απευθύνει ο Δήμος Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα , έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα.

Για την περαιτέρω διαχείριση της διαμορφωθείσας κατάστασης λόγω της ανεξέλεγκτης παροχέτευσης υδάτων από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, συγκλήθηκε σήμερα στην κοινότητα Πυθίου έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διδυμοτείχου (ΤΕΣΟΠΠ).

«Διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις ως προς τη διαχείριση της κατάστασης και τελικά προκρίθηκε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να μην προχωρήσουμε σε άνοιγμα και νέων θυροφραγμάτων -με το οποίο άνοιγμα γίνεται ομαλά η τεχνητή εκτόνωση δηλαδή η αποδέσμευση των υδάτων προς τον κάμπο- εκτιμώντας πως η στάθμη του νερού δείχνει να σταθεροποιείται», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννογλου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το ντέρμπι στο «μηδέν»

21:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη-πρόκριση επί του Μεξικό

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

20:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή και γκολ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ταλαιπωρία στον Κηφισό - Ουρές στην κάθοδο λόγω τροχαίου

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Απόδραση» από το «Άνφιλντ» στις καθυστερήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το μεγάλο ντέρμπι της Super League

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω τα μουσεία λόγω τεχνητής νοημοσύνης - Αμφισβητεί την αυθεντικότητα δύο πινάκων του Βαν Άικ

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σέβη Βολουδάκη: «Τρία χρόνια και ο πόνος δεν έφυγε» - Συγκινεί η ανάρτηση για τον θάνατο του Μανούσου Βολουδάκη

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ στο ντέρμπι του Φαλήρου

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πουν Μητσοτάκης και Ερντογάν την Τετάρτη: Κρατούν το τηλέφωνο ανοιχτό, τα μέτωπα κλειστά

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στις φλόγες μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της πυρκαγιάς

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι του Φαλήρου

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: «Ξήλωσε» την πεζογέφυρα η κακοκαιρία

19:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κρούει» το καμπανάκι ο Δήμος Διδυμοτείχου - Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο

19:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα

19:32ΕΘΝΙΚΑ

Έλαμψαν τα ελληνικά Rafale σε άσκηση στη Σαουδική Αραβία - Εικόνες

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κομβικός ρόλος μιας γυναίκας - Η πυραμίδα του δικτύου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το μεγάλο ντέρμπι της Super League

20:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή και γκολ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι του Φαλήρου

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

19:32ΕΘΝΙΚΑ

Έλαμψαν τα ελληνικά Rafale σε άσκηση στη Σαουδική Αραβία - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ