Άνοιγμα θυροφραγμάτων στο Διδυμότειχο: Πλημμυρίζουν αγροτεμάχια σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό

Σε άνοιγμα των θυροφραγμάτων Πυθίου προχωρούν αυτή την ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διδυμοτείχου, λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου υδάτων που καταγράφεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το άνοιγμα των θυροφραγμάτων έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την πλημμύρα αγροτεμαχίων και εκτάσεων στον κάμπο Πυθίου – Ρηγίου – Σοφικού, με τον κίνδυνο να είναι αυξημένος για καλλιέργειες, εξοπλισμό και υποδομές.

Όπως αναφέρει το evros24.gr, ο Δήμος απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

Να αποφεύγουν την παραμονή σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας, όπως ο κάμπος Πυθίου – Ρηγίου – Σοφικού.

Να μεταφέρουν άμεσα εξοπλισμό, ζώα και οχήματα από χαμηλά σημεία σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Να παρακολουθούν συνεχώς τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Πολιτική Προστασία.

Να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό ή ανάγκη μετακίνησης.

Να μεριμνούν για την προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συνιστάται αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την αποφυγή κινδύνων.

