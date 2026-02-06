Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας
H κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως την οδό Τσαμαδού
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στην οδό Κουντουριώτου στον Πειραιά, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως την οδό Τσαμαδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.
