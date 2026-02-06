Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στην οδό Κουντουριώτου στον Πειραιά, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως την οδό Τσαμαδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.