Κακοκαιρία: Νέα κατολίσθηση στην Ηλεία - Κλειστός ο δρόμος Λάλα – Ολυμπίας

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ηλεία 

Φωτογραφία από το σημείο που σημειώθηκε η καθίζηση στην Ηλεία 

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την Ηλεία έχει προξενήσει πληθώρα προβλημάτων, με απεγκλωβισμούς κατοίκων από τα σπίτια τους να κρίνονται απαραίτητοι, ενώ σημειώθηκε και υποχώρηση γέφυρας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Νέα ταλαιπωρία έμελλε να βρει τους κατοίκους αφού το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην επαρχιακή οδό από Λάλα προς Ολυμπία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αφού ο δρόμος είναι κλειστός μέχρι νεωτέρας.

lala katolisthisi 2
lala katolisthisi 3

