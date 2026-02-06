Κακοκαιρία: Νέα κατολίσθηση στην Ηλεία - Κλειστός ο δρόμος Λάλα – Ολυμπίας
Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ηλεία
Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την Ηλεία έχει προξενήσει πληθώρα προβλημάτων, με απεγκλωβισμούς κατοίκων από τα σπίτια τους να κρίνονται απαραίτητοι, ενώ σημειώθηκε και υποχώρηση γέφυρας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.
Νέα ταλαιπωρία έμελλε να βρει τους κατοίκους αφού το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην επαρχιακή οδό από Λάλα προς Ολυμπία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αφού ο δρόμος είναι κλειστός μέχρι νεωτέρας.
