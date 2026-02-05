Κακοκαιρία στην Ηλεία: Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι - Αποκλεισμένες κατοικίες (Βίντεο)

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Πύργου την Πέμπτη (05/02), καθώς η συνεχόμενη και ισχυρή βροχόπτωση επί ώρες οδήγησε σε επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του Ενιπέα ποταμού υπέστη σοβαρή ζημιά και ουσιαστικά έσπασε, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Από τη ζημιά στη γέφυρα έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τις κατοικίες περίπου δέκα οικογενειών, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για τη δυνατότητα μετακίνησης σε περίπτωση ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενώ αναμένεται αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν λύσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

