Κακοκαιρία: Κλειστός έμεινε ο δρόμος Σερρών – Δράμας για δύο ώρες λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών

Κλειστή για δύο ώρες εξαιτίας της συσσώρευσης φερτών υλικών από την έντονη βροχόπτωση παρέμεινε η Εθνική Οδός Σερρών Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου. Στο σημείο βρίσκονται Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών προκειμένου να καθαρίσουν το δρόμο.

Ο Δήμαρχος της περιοχής Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης μεγάλες ποσότητες νερού αλλά και φερτά υλικά μεταφερθηκαν από ρέματα από τους πρόποδες του Μενοικίου όρους στο δρόμο στο ύψος του Δαφνουδίου με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας. Λόγω της βροχόπτωσης δημιουργήθηκαν προβλήματα ύδρευσης στην Τούμπα. Συνεργεία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκονται στην περιοχή για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Τρία 3 μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα στα δύο χωριά για την απομάκρυνση των υλικών. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση της πρόσβασης εντός των οικισμών, όπου η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Στο κομμάτι της Εθνικής Οδού, την ευθύνη του καθαρισμού ανέλαβαν μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, τα οποία κατάφεραν να απομακρύνουν τα χώματα και τα νερά, όπως αναφέρει το LionNews.gr.

Με γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών, η Αστυνομία προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, αποτρέποντας τυχόν ατυχήματα λόγω της ολισθηρότητας και της χαμηλής ορατότητας. Η διέλευση των οδηγών που είχαν κατεύθυνση προς την Δράμα , γινόταν μέσω του τοπικού διαμερίσματος Εμμανουήλ Παππά.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, και συνιστάται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας.