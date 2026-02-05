Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ανεμοστρόβιλος και διακοπή κυκλοφορίας σε παραλιακή οδό - Βίντεο

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» το βράδυ της Τετάρτης (04/02) την Κέρκυρα, και η οποία αναμένεται να πλήξει και άλλες περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες, με μεγάλες ποσότητες βροχής και πολύ δυνατούς ανέμους να πλήττουν το νησί, ενώ ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Αφιώνα, στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε το κιόσκι καθώς και κεραμίδια από σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίοι απομάκρυναν τα αντικείμενα που είχε παρασύρει ο αέρας και καθάρισαν το οδικό δίκτυο από πεσμένα κλαδιά.

Παράλληλα από τους θυελλώδεις ανέμους υπήρξαν πτώσεις κλαδιών και δέντρων, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και προκαλώντας προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές Καββαδάδες και Περιβόλι.

Στους Καββαδάδες, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας μέχρι το πρωί. Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο Περιβόλι, όπου λόγω των ανέμων δέντρο έπεσε πάνω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα τη δίωρη διακοπή της παροχής.

Το βράδυ διεκόπη για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή της Γαρίτσας, καθώς η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα λόγω των ανέμων, εμποδίζοντας τη διέλευση των οχημάτων. Η πτήση της Aegean προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» χρειάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για να αποφύγει καταιγιδοφόρα νέφη στα δυτικά και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

