Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε η παραλιακή Αργοστολίου, «βυθίστηκε» στο σκοτάδι η πόλη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κεφαλονιά, με επίκεντρο το Αργοστόλι. Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις απογευματινές και βραδινές ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η παραλιακή ζώνη της πόλης, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Πλημμυρικά φαινόμενα κατεγράφησαν στην παραλιακή λεωφόρο, όπου τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος, ενώ, σε ορισμένα σημεία παρασύρθηκαν φερτά υλικά, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του kefaloniapress.gr.

Παράλληλα, καταστηματάρχες και κάτοικοι προσπάθησαν με πρόχειρα μέσα να περιορίσουν την εισροή υδάτων σε καταστήματα και ισόγεια κατοικιών.

Την ίδια ώρα, διακοπή ηλεκτροδότησης «βύθισε» μεγάλο μέρος του Αργοστολίου στο σκοτάδι. Οι δρόμοι φωτίζονταν μόνο από τα φώτα των οχημάτων και λίγα καταστήματα που διέθεταν γεννήτριες.