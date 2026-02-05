Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στον Αφιώνα
Αρκετές ζημιές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος ο οποίος πέρασε από τη Βόρεια Κέρκυρα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αφιώνα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του corfutvnews.gr, έχουν υποστεί ζημιές περίπου πέντε καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες, ενώ ζημιές υπάρχουν και σε σκεπές σπιτιών.
Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, ο Πρόεδρος της κοινότητας κ. Μπάρδης, η Πυροσβεστική αλλά́ και οι κάτοικοι όπου προσπαθούν να κάνουν καταγραφή των ζημιών τις ζημιές και να βοηθήσουν όπου χρειαστεί.
