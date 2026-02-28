Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι σήμερα, Σάββατο, στο κέντρο της Αθήνας λόγω του συλλαλητηρίου για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Τι ισχύει με τα ΜΜΜ

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό, ηλεκτρικός και τραμ) πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9:00 το πρωί.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας και στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου -όπως επισημαίνουν- να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

07:10LIFESTYLE

MEGA: Ανάβουν οι μηχανές για την επόμενη χρονιά

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο δώρο Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο και τα πλαστά στοιχεία- Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για επέτειο Τεμπών: Η αλήθεια θα λάμψει από την Δικαιοσύνη - Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη δήλωσή του

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη τρία χρόνια μετά: Το χρονικό της τραγωδίας, οι παραιτήσεις, οι έρευνες και τα συλλαλητήρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

05:34ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Καλεί σε αποκλιμάκωση μεταξύ Πακιστάν - Αφγανιστάν

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21:Ανοικτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

04:43ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Νίκη για τον Μιλέι στο κοινοβούλιο - Πέρασε η εργατική μεταρρύθμιση

04:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου - Πόσα χρήματα θα δοθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο δώρο Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο και τα πλαστά στοιχεία- Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ