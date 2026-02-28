Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Τι ισχύει με τα ΜΜΜ

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό, ηλεκτρικός και τραμ) πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9:00 το πρωί.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας και στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου -όπως επισημαίνουν- να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Διαβάστε επίσης