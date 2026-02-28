Κυβέρνηση για επέτειο Τεμπών: Η αλήθεια θα λάμψει από την Δικαιοσύνη - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Με αφορμή τα 3 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών στην κυβέρνηση συνιστούν να μην βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα και να αναμένουμε όλοι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης

Κώστας Τσιτούνας

Κυβέρνηση για επέτειο Τεμπών: Η αλήθεια θα λάμψει από την Δικαιοσύνη - Τι θα πει ο Μητσοτάκης
INTIME NEWS
Τρία χρόνια μετά την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών και λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η κύρια δίκη στη Λάρισα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με δήλωσή του για τη σιδηροδρομική τραγωδία, τα λάθη των κρατικών υπηρεσιών και την προσπάθεια ανάταξης των σιδηροδρόμων, την ώρα που από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνεται σε όλους τους τόνους ότι οι απαντήσεις θα δοθούν από τους δικαστές και όχι από τα τηλε-δικαστήρια.

«Όχι από τους αυτόκλητους δικαστές, δηλαδή στα πολιτικά κόμματα και κάποιους δημοσιολογούντες που θέλουν να κάνουν τους δικαστές και τους εισαγγελείς ενώ δεν έχουν καμία τέτοια αρμοδιότητα». Προσθέτουν μάλιστα ότι η έναρξη της δίκης έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου, μόλις τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. «Οι αντίστοιχες δίκες στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία, γίνονται εννέα χρόνια αργότερα. Στη χώρα μας, φυσικά, προχωρά πολύ γρήγορα. Οι αμφισβητίες να συγκρίνουν το έργο και την αποφασιστικότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης σε σχέση με όσα γίνονται σε αυτές τις χώρες».

Στην κυβέρνηση αποδέχονται πλήρως τις φωνές των πολιτών για δικαιοσύνη και υπογραμμίζουν ότι είναι λογικό ο κόσμος να απαιτεί δικαιοσύνη. «Είναι το πιο υγιές συναίσθημα και να το εκφράζει, όπως πιστεύει, για μια εθνική τραγωδία. Και υπάρχουν πολλοί που -κάποιοι καλοπροαίρετα, κάποιοι όμως όχι καλοπροαίρετα- λένε "Μα αποδόθηκε δικαιοσύνη στα Τέμπη;", τη στιγμή που τώρα ξεκινάει η δίκη».

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ήδη 36 άνθρωποι θα βρεθούν κατηγορούμενοι, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, ενώ ταυτόχρονα δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, θα κριθούν από το φυσικό τους δικαστή. Επιχείρηση αποπροσανατολισμού των πολιτών για το φλέγον ζήτημα των εκταφών και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί επ´αυτού από το Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι η εισαγγελική παραγγελία έχει εξαιρετική σαφήνεια: Εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν όλες τις εξετάσεις, τότε θα αποσταλούν δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού. «Δεν άνοιξε κανένα παράθυρο για τη διενέργεια ελέγχων από εργαστήρια του εξωτερικού», σημειώνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι ορισμένοι επιχειρούν μια διαρκή προσπάθεια να δημιουργηθεί σύγχυση στον κόσμο.

Αυτή η σύγχυση έχει ως κύριο σκοπό την υπονόμευση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης. «Τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και νομικοί που εργάζονται συστηματικά για να αποδομήσουν το έργο της Δικαιοσύνης», λένε από το γαλάζιο στρατόπεδο και τονίζουν ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συμμετοχή εργαστηρίων ή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Θυμίζουν παράλληλα ότι κατά την κύρια ανάκριση για τα Τέμπη, ο ανακριτής έστειλε υλικό στο Λονδίνο για την εξέταση των σκληρών δίσκων και του καταγραφικού υλικού. Γιατί τα ελληνικά εργαστήρια δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό.

Συνεπώς, η ελληνική Δικαιοσύνη έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα, βάσει της νομοθεσίας μας, ότι υπάρχει αυτή η συνδρομή. «Η πρώτη εισαγγελική εντολή αφορούσε την κλήτευση των οικογενειών των 57 θυμάτων, ώστε να δηλώσουν ποιες επιθυμούν να προχωρήσουν σε εκταφές. Αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πέντε εκταφές. Η Δικαιοσύνη οφείλει να απαντήσει στο αίτημα αυτών των πέντε οικογενειών», καταλήγουν από το Μέγαρο Μαξίμου.

