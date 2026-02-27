Τέμπη: «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη

Η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για το δυστύχημα που σκότωσε τον γιο της, κατά τη διάρκεια της τελετής για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους 57 νεκρούς στην Καισαριανή την Πέμπτη (26/02).

«Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος Βούλγαρης, ο ένας μηχανοδηγός, της εμπορικής αμαξοστοιχίας», δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ απευθύνθηκε και στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση.

«Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», είπε στην έναρξη της ομιλίας της.

«Δεν μίλησα ποτέ. Ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή, ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε εκεί έξω, και δυστυχώς πήραμε και μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. Όλοι μας ξέρουμε ότι όλοι μας σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτε άλλο», σημείωσε.

Ο Παύλος Ασλανίδης αγκάλιασε τη Γιάννα Βούλγαρη μετά το τέλος της ομιλίας της. Facebook/Δήμος Καισαριανής

«Επέστρεφε πάντα με ένα χαμόγελο»

Η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη περιέγραψε την πορεία του γιου της στον τομέα των σιδηροδρόμων, δηλώνοντας πως «το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ Λαμίας, τελείωσε το μεταπτυχιακό και έπειτα έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Και δεν το ήθελα γιατί θα ήταν μέρα νύχτα (σ.σ. στη δουλειά), δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άνδρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία».

Ωστόσο ο γιος της ήταν χαρούμενος στη δουλειά του. «Αυτό το επάγγελμα το αγαπούσε πάρα πολύ. Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και επέστρεφε πάντα με ένα χαμόγελο», δήλωσε η κυρία Βούλγαρη.

«Όλα καλά θα πάνε μάνα»

Ο Σπύρος Βούλγαρης δεν είχε μοιραστεί με τη μητέρα του κάτι αρνητικό για τις συνθήκες εργασίας του.

«Δεν μας είχε πει ποτέ το τι συμβαίνει. Σαν μάνα όταν άκουγα να κλείνει η πόρτα του δωματίου του έβαζα το αυτί να ακούσω, μήπως ακούσω κάτι. Πάντα έλεγε "όλα καλά θα πάνε μάνα". Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα», σημείωσε η Γιάννα Βούλγαρη.

Κλείνοντας, η κυρία Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει.

