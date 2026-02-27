Τέμπη: «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους 57 νεκρούς των Τεμπών στην Καισαριανή σημαδεύτηκαν από την ομιλία της Γιάννας Βούλγαρη, μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που σκοτώθηκε στο δυστύχημα

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Τέμπη: «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη
Facebook/Δήμος Καισαριανής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για το δυστύχημα που σκότωσε τον γιο της, κατά τη διάρκεια της τελετής για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους 57 νεκρούς στην Καισαριανή την Πέμπτη (26/02).

«Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος Βούλγαρης, ο ένας μηχανοδηγός, της εμπορικής αμαξοστοιχίας», δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ απευθύνθηκε και στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση.

«Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», είπε στην έναρξη της ομιλίας της.

«Δεν μίλησα ποτέ. Ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή, ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε εκεί έξω, και δυστυχώς πήραμε και μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. Όλοι μας ξέρουμε ότι όλοι μας σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτε άλλο», σημείωσε.

καισαριανη τεμπη

Ο Παύλος Ασλανίδης αγκάλιασε τη Γιάννα Βούλγαρη μετά το τέλος της ομιλίας της.

Facebook/Δήμος Καισαριανής

«Επέστρεφε πάντα με ένα χαμόγελο»

Η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη περιέγραψε την πορεία του γιου της στον τομέα των σιδηροδρόμων, δηλώνοντας πως «το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ Λαμίας, τελείωσε το μεταπτυχιακό και έπειτα έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Και δεν το ήθελα γιατί θα ήταν μέρα νύχτα (σ.σ. στη δουλειά), δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άνδρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία».

64221380313232505299936587961870686091212615n.jpg

Ωστόσο ο γιος της ήταν χαρούμενος στη δουλειά του. «Αυτό το επάγγελμα το αγαπούσε πάρα πολύ. Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και επέστρεφε πάντα με ένα χαμόγελο», δήλωσε η κυρία Βούλγαρη.

«Όλα καλά θα πάνε μάνα»

Ο Σπύρος Βούλγαρης δεν είχε μοιραστεί με τη μητέρα του κάτι αρνητικό για τις συνθήκες εργασίας του.

«Δεν μας είχε πει ποτέ το τι συμβαίνει. Σαν μάνα όταν άκουγα να κλείνει η πόρτα του δωματίου του έβαζα το αυτί να ακούσω, μήπως ακούσω κάτι. Πάντα έλεγε "όλα καλά θα πάνε μάνα". Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα», σημείωσε η Γιάννα Βούλγαρη.

64294364313232506166603161446080092828288950n.jpg

Κλείνοντας, η κυρία Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο εσπευσμένα στο Ισραήλ

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA θα εκτοξεύσει πιθανώς δύο αποστολές προσεδάφισης στη Σελήνη, το 2028

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αποθηκεύει υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο σε υπόγεια εγκατάσταση, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μάχη» επιμέλειας για την Ταϊλανδή πρώην σύζυγο του ιδρυτή της ASOS μετά τη βουτιά από τον 17ο όροφο

17:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Sold Out το Βόλος – ΑΕΚ: Έκαναν… φτερά 19.000 εισιτήρια

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ειδοποιεί τον ΠΟΥ για μετάδοση παραλλαγής του ιού της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι καλά στην υγεία της, δεν υπάρχει πληροφορία για κακοποίηση της 16χρονης», αναφέρουν οι γερμανικές αρχές

16:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Βρετανία αποσύρουν το προσωπικό των πρεσβειών τους εν αναμονή πιθανών επιθέσεων Τραμπ

16:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά για πρώτη φορά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Τρεις προσαγωγές για τη δολοφονία του 17χρονου

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε διπλωμάτες: Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε

16:39WHAT THE FACT

Πρωτοφανής θεωρία: Τα χταπόδια θα κυριαρχήσουν στη Γη μετά την εξαφάνισή μας

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε για 14 λεπτά, έπεσε σε κώμα και μετά κέρδισε ένα ΙΧ και 250.000 δολάρια σε δύο ξυστό

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Ανατροπή με τη δολοφονία 17χρονου - Τον έσφαξαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσυκλέτας

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Ακυβέρνητο τρακτέρ έπεσε σε είσοδο σχολείου στην Πάτρα - Η καρότσα χτύπησε σε περιπολικό

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:41ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Ανατροπή με τη δολοφονία 17χρονου - Τον έσφαξαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσυκλέτας

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Τρεις προσαγωγές για τη δολοφονία του 17χρονου

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

15:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της στο βουνό επειδή ήταν άτακτο

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

16:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά για πρώτη φορά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ο ανήλικος σκότωσε τον πατέρα του πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε διπλωμάτες: Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε

14:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ