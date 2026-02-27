Ζάκυνθος: Καταγγελία για την παιδίατρο στο Newsbomb-«Μας έδιωξε από το νοσοκομείο με 3 μηνών βρέφος»

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αλλά και για την έτερη παιδίατρο του νοσοκομείου, η οποία είχε επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά κατά το παρελθόν.

Όπως αποδεικνύεται, η περίπτωση με το βρέφος που είχε μηνιγγίτιδα δεν είναι η μοναδική που οι γονείς παιδιών έψαχναν μάταια γιατρό για να περιθάλψει τα παιδιά τους.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση άλλης μητέρας από το νησί, η οποία ούσα κι αυτή λεχώνα, όχι μόνο δεν έβρισκε τη γιατρό για να περιθάλψει το βρέφος της, αλλά όταν την αναζήτησε και τελικά τη βρήκε, δέχθηκε κι επίθεση!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr τον Δεκέμβριο του 2022 «πήγα σε ιδιώτη παιδίατρο, ο οποίος διέγνωσε οξεία βρογχιολίτιδα, συνταγογράφησε φαρμακευτική αγωγή» και συνέστησε στη μητέρα να πάρει το βρέφος και να μεταβεί στο νοσοκομείο Ζακύνθου, καθώς έκρινε ότι χρειαζόταν παροχή οξυγόνου.

«Έκανε διάγνωση δια τηλεφώνου...»

Πράγματι η μητέρα πήρε το τριών μηνών βρέφος της και συνοδεία του συζύγου της μετέβη στο ΓΝ Ζακύνθου. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του παιδιού κι έγινε εισαγωγή. Το ημερολόγιο έδειχνε 8/12/2022 ημέρα Πέμπτη. Η εν λόγω παιδίατρος, κλήθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό για να προσέλθει στο νοσοκομείο (σ.σ.: είχε εφημερία) και να ασχοληθεί με το περιστατικό. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού, η παιδίατρος έκανε... διάγνωση δια τηλεφώνου και είπε στους νοσηλευτές να χορηγήσουν οξυγόνο στο μωρό. Εμφανίστηκε δε την επομένη κι όταν τη ρώτησε ο σύζυγός μου, γιατί δεν ήρθατε χθες που σας κάλεσαν εκείνη του απάντησε "δεν θα μου πεις εσύ πότε θα έρθω, έχω κι άλλα περιστατικά».

Αγροτικός γιατρός: «Άδικα την περιμένεις, δεν θα έρθει...»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα κι ο αγροτικός γιατρός που υποδέχθηκε το περιστατικό, είπε στη μητέρα «μην την περιμένεις άδικα, δεν πρόκειται να έρθει...» γεγονός που αποδεικνύει ότι η εν λόγω παιδίατρος είχε πάγια τακτική να απέχει από τα καθήκοντά της.

«Εγώ συνέχισα να χορηγώ στο παιδί εισπνεόμενα (σ.σ: aerolin, flixotide) κι όταν το έμαθε η γιατρός, επιτέθηκε και σε μένα λέγοντάς μου "από πού κι ως πού έδωσες aerolin; Εγώ δίνω εντολές εδώ" κι εγώ της ανταπάντησα ότι αφού έλειπες και δεν ήρθες ποτέ τι να κάνω; Συνέχισα να ακολουθώ την εντολή του ιδιώτη παιδιάτρου» προσθέτει η μητέρα.

«Μας έδιωξε από το νοσοκομείο και μας είπε "να μάθετε να φέρεστε"»

Ωστόσο, ο... Γολγοθάς για την καταγγέλλουσα δεν είχε τελειώσει εκεί. Το παιδί συνέχισε να έχει υψηλό πυρετό και η γιατρός παρέμενε και τις επόμενες ημέρες άφαντη, παρά τις οχλήσεις από τους γονείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Αφού είδε κι αποείδε, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Πήρε το παιδί κι επιχείρησε να το κάνει ένα δροσερό ντους για να του ρίξει τον πυρετό. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει «άνοιξα τη βρύση και άρχισε να τρέχει λάσπη!

Τότε πήγα στο γραφείο των ιατρών κι άρχισα να φωνάζω και τότε αποφάσισε να εμφανιστεί η κυρία συνοδεία Αστυνομίας! Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει "για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό" και μου έδωσε ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό».

Όπως τόνισε η μητέρα του βρέφους «αφού μας έδιωξαν, τη Δευτέρα πήγα εκ νέου στο νοσοκομείο και ζήτησα ΕΚΑΒ για να μεταβούμε συνοδεία ιατρού στην Πάτρα, μιας και το παιδί δεν βελτιωνόταν. Πήγαμε στην βραχεία νοσηλεία, όμως ο αγροτικός γιατρός δεν μπορούσε να υπογράψει για να κληθεί το ΕΚΑΒ, καθώς έπρεπε να το κάνει η παιδίατρος... Τελικά πήρα ιδιώτη γιατρό, πλήρωσα 800 ευρώ τη διακομιδή με το ασθενοφόρο και πήγαμε στην Πάτρα όπου εισαχθήκαμε και μείναμε για δύο μήνες...»

Στο παιδί διέγνωσαν σηψαιμικό σταφυλόκοκκο. Το βρέφος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μεταξύ άλλων, όμως ευτυχώς ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που πέρασε και σήμερα χαίρει άκρας υγείας.

Μαζεύουν καταγγελίες για ομαδική αγωγή

Η εν λόγω μητέρα, ήρθε σε επικοινωνία με τη γιαγιά του βρέφους που νόσησε με μηνιγγίτιδα κι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ομαδική αγωγή, εφόσον βρεθούν κι άλλοι γονείς να καταγγείλουν την αναλγησία της παιδιάτρου.

Όπως είπε στο Newsbomb.gr μέχρι στιγμής υπάρχουν 8 οικογένειες που προτίθενται να προσφύγουν κατά της παιδιάτρου, ενώ όπως την ενημέρωσε η γιαγιά του βρέφους με την μηνιγγίτιδα, ο δικηγόρος της οικογένειας Λευτέρης Γιαννάτος, θα αναλάβει αφιλοκερδώς την αγωγή, εφόσον επιθυμούν να προχωρήσουν σ' αυτήν.

Στο κάλεσμά της, η μητέρα που μίλησε στο Newsbomb.gr για τα όσα βίωσε με την παιδίατρο που έχει τεθεί σε αναστολή, αναφέρει τα εξής:

«Μετά τα τελευταία σοβαρά περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Ζακύνθου, ενημερώνουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία οργάνωσης επίσημης ομαδικής καταγγελίας.

Η όλη διαδικασία τελεί υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση και τη διαβίβαση των μαρτυριών στις αρμόδιες εισαγγελικές και πειθαρχικές αρχές.

Καλούμε όλες τις μητέρες και τους γονείς που έχουν υποστεί ιατρική αμέλεια ή έχουν βιώσει περιστατικά πλημμελούς άσκησης καθηκόντων από τη συγκεκριμένη ιατρό, να επικοινωνήσουν μαζί μας με προσωπικό μήνυμα.

Στόχος μας είναι: