Πέθανε για 14 λεπτά, έπεσε σε κώμα και μετά κέρδισε ένα ΙΧ και 250.000 δολάρια σε δύο ξυστό

Υπάρχουν ιστορίες τύχης που ακούγονται εντυπωσιακές. Και υπάρχουν κι εκείνες που μοιάζουν σχεδόν αδιανόητες, σαν να γράφτηκαν από κάποιον σεναριογράφο που ήθελε να δοκιμάσει τα όρια της πραγματικότητας.

Η ζωή του Μπιλ Μόργκαν ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αφού μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να… πεθάνει, να επιστρέψει, να πέσει σε κώμα και τελικά να κερδίσει δύο φορές στο ξυστό.

