Τασούλας σε διπλωμάτες: Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε

Τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των ξένων χωρών που λειτουργούν στην Αθήνα καθώς και διπλωμάτες και εργαζόμενους του υπουργείου Εξωτερικών υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε και παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του διπλωματικού σώματος.

«Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε. Αλλά πάνω απ’ όλα, έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα ζουν σε έναν πιο ειρηνικό, βιώσιμο και δίκαιο κόσμο, με λιγότερη βία, ανισότητα και ανασφάλεια. Εδώ λοιπόν, στη γενέτειρα της Αθηναϊκής δημοκρατίας, ας υψώσουμε τα ποτήρια μας και ας ευχηθούμε ότι αυτή η χρονιά θα σηματοδοτήσει το τέλος των βίαιων συγκρούσεων και την αρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε «ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία η αρχιτεκτονική ασφαλείας, της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εποχής και η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αμφισβητούνται, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συγκρούσεις αυξάνονται και η πολιτική της ισχύος ενισχύεται σε βάρος της πολυμέρειας, του διαλόγου και της συνεργασίας».

Τόνισε ότι «οι θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης παραβιάζονται, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παραγνωρίζονται σε πολλά μέρη του κόσμου».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει υπονομεύσει την αρχή ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας»

Ειδικότερα για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι «πριν από λίγες ημέρες, εορτάσαμε τη θλιβερή 4η επέτειο της παράνομης Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενός πολέμου στην Ευρωπαϊκή ήπειρο που υπήρξε ο φονικότερος σε απώλειες ανθρώπινων ζωών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Ένας πόλεμος που έχει προκαλέσει τεράστια δεινά εξαιτίας των αδιάκοπων αεροπορικών επιδρομών εναντίον μεγάλων πόλεων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, εν μέσω εξαιρετικά σκληρών χειμερινών συνθηκών στην Ουκρανία.

Ένας πόλεμος που δεν αποτελεί απλώς μια περιφερειακή σύγκρουση, αλλά έχει παγκόσμιες επιπτώσεις - στον εφοδιασμό τροφίμων και ενέργειας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων», ανέφερε.

«Και το πιο σημαντικό, ένας πόλεμος που έχει υπονομεύσει τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και την αρχή ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα από την αρχή έχει στηρίξει την Ουκρανία στον αγώνα της για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική ειρήνη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Πρέπει να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση με το Ιράν»

Για την Μέση Ανατολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η διεθνής έννομη τάξη επίσης αμφισβητήθηκε αφού «τα τελευταία δύο χρόνια γίναμε μάρτυρες μιας κλιμάκωσης της βίας που προκάλεσε τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών, πόνο και καταστροφή».

«Το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Η Ελλάδα προσβλέπει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του και είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση και την περιφερειακή σταθεροποίηση. Ενώ επικεντρωνόμαστε στη Γάζα, ας μην ξεχνάμε την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου η βία συνεχίζεται, και σε πολλές περιπτώσεις στρέφεται και κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί νέα ώθηση προς μια πολιτική λύση που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με ένα ασφαλές Ισραήλ», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφορικά με το Ιράν τόνισε ότι «πρέπει να εξαντληθούν όλες οι διπλωματικές οδοί προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και πέραν αυτής».

«Πέραν της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, οι ένοπλες συγκρούσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, η σύγκρουση στο Σουδάν συνεχίζει να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και βρίσκονται σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ ορισμένοι αντιμετωπίζουν λιμό», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο το παγκόσμιο τοπίο»

Επιπλέον διευκρίνισε ότι το παγκόσμιο τοπίο «έχει καταστεί εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο και η διεθνής ασφάλεια διαβρώνεται όχι μόνο από τις ένοπλες συγκρούσεις, αλλά και από άλλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, της κλιματικής αλλαγής, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της μετανάστευσης».

«Σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον κόσμο, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας παραμένει προσηλωμένη στην πολυμέρεια και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πιστεύουμε στις αξίες του διαλόγου και της διπλωματίας ως τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την εξεύρεση βιώσιμων και αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στα διεθνή προβλήματα. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο εταίρο και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη γειτονιά μας, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και πέραν αυτής», υπογράμμισε.

«Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, τους άμεσους γείτονές μας, δεν φειδόμαστε προσπαθειών για την επιτάχυνση της ένταξής τους στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, συνδράμοντας στην υιοθέτηση και την αποτελεσματική εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ, ενώ παράλληλα προωθούμε έργα διασύνδεσης», ανέφερε.

«Διατηρούμε ανοικτούς τους διαύλους διαλόγου με την Τουρκία»

Για την Τουρκία σημείωσε ότι «συνεχίζουμε την προσέγγισή μας σε τρεις άξονες. Παρά το γεγονός ότι οι διαφωνίες εξακολουθούν να υφίστανται, διατηρούμε ανοικτούς τους διαύλους διαλόγου. Και φιλοδοξούμε η περιοχή μας να διαμορφωθεί στο μέλλον όχι από αντιπαλότητες, αλλά από κοινή ευημερία, πάντα με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη χρήσης ή απειλής χρήσης βίας».

«Το Κυπριακό ζήτημα παραμένει ακόμη ανεπίλυτο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 52 χρόνια από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ζήτημα αξιοπιστίας του ΟΗΕ και ζήτημα τήρησης των βασικών αξιών του. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά όλες τις προσπάθειες για την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και το δίκαιο της ΕΕ», διευκρίνισε.

Για τα ενεργειακά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι «μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας μας, της ενίσχυσης της ενεργειακής μας ανθεκτικότητας, της αναβάθμισης των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων και της διεύρυνσης των συνεργασιών μας, μπορούμε να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας».

Και συνέχισε: «Έχουν γίνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της Ελλάδας να καταστεί πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο», ο οποίος, ενισχύοντας τις διατλαντικές μας σχέσεις, θα συμβάλει στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής ηπείρου».

«Όσον αφορά την ενίσχυση των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων αποτροπής, διατηρούμε έναν από τους υψηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο ΝΑΤΟ, ενώ έχει υιοθετηθεί ένα μαζικό 12ετές σχέδιο εκσυγχρονισμού (2025-2036) με στόχο τη μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας σε μια δύναμη υψηλής τεχνολογίας και ταχείας αντίδρασης. Επιπλέον, ενισχύουμε τους δεσμούς μας με παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους, ενώ αναπτύσσουμε δυναμικές συνεργίες με νέους εταίρους στην ευρύτερη περιοχή μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η ευημερία μας δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με εθνικά μέσα. Αντίθετα, είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ενωμένη, ισχυρή και ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Για τον λόγο αυτό, η χώρα μου φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις διαδικασίες ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και εμβάθυνσης του κοινού ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος, ιδίως κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027», σημείωσε.

